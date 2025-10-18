Baskonija je u svoj redove dovela američkog plejmejkera Kobija Simonsa.

Izvor: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Baskonija je pred gostovanje u Beogradu Crvenoj zvezdi riješila da dovede pojačanje na poziciji plejmejkera. Amerikanac Kobi Simons (28) stigao je u tim iz Vitorije gdje će provesti naredna dva mjeseca, uz opciju da ostanak produži do kraja sezone u ovoj evroligaškoj ekipi.

Simons je visok 193 centimetara, a u Baskoniju dolazi nakon angažmana u kineskom klubu Džeđijang Golden Buls. U sezoni za nama tamo je bilježio vrlo dobru statistiku - 15,4 poena, 5,1 asistenciju i 3,4 skoka.Simons nije izabran na NBA draftu 2017, ali je iste sezone postao igrač Memfisa.

✍️ Kobi Simmons refuerza el puesto de base de Baskonia



https://t.co/DRUuAlV1W9



El jugador estadounidense se une a las filas baskonistas con un contrato de dos meses y llegará en los próximos días a Vitoria-Gasteiz. Ongi etorri, Kobi!pic.twitter.com/C4JcR9Fzhx — Baskonia (@Baskonia)October 18, 2025

Bivši student Arizone tokom karijere u najjačoj ligi na svijetu nosio je dres Memfisa, Klivlenda, Šarlota i Toronta. Kad je u pitanju evropska karijera, ovo neće biti prvi put Simonsu da se oproba na ovim prostorima, pošto je imao priliku da igra i u Poljskoj, te je pretpostavka da mu angažman u Španiji neće teško pasti.

Baskonija nije u sjajnom položaju, ali važno je istaći da je ovaj tim namučio svaku ekipu sa kojom je igrao. Možda je španski tim trenutno bez pobjede (0-5), ali su u Vitoriji i Partizan i Panatinikos i Olimpijakos kroz "iglene uši" stigli do pobjeda. Naredni susret Baskonija igra u Beogradu i tada će joj rival biti Crvena zvezda u susretu koji je na programu 23. oktobra u 21 sat. Crveno-beli se nalaze u sjajnom ritmu, a u duplom kolu Evrolige zabelježili su dvije pobjede.

