Petar Popović napokon ima novi klub, ali ostaje u ABA ligi
Naš reprezentativac potpisao je ugovor do kraja sezone sa Igokeom.
Popović je igrao za Lovćen, Kifis, Megu, Budućnost, a u Igokeu stiže nakon epizode u FMP-u.
U minuloj sezoni regionalnog takmičenja imao je prosjek od 10.3 poena, 2.5 skokova, 2 asistencije i osvojenu loptu.
Igokea je ABA ligu otvorila pobjedom nad FMP-om, slijedi duel sa Krkom, a ekipa iz Laktaša takmiči se i u FIBA Ligi šampiona.
Zasad ima dva poraza, od Galatasaraja i Vircburga.