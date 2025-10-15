Petar Popović napokon ima novi klub, ali ostaje u ABA ligi

Naš reprezentativac potpisao je ugovor do kraja sezone sa Igokeom.

Popović je igrao za Lovćen, Kifis, Megu, Budućnost, a u Igokeu stiže nakon epizode u FMP-u.

U minuloj sezoni regionalnog takmičenja imao je prosjek od 10.3 poena, 2.5 skokova, 2 asistencije i osvojenu loptu.

Igokea je ABA ligu otvorila pobjedom nad FMP-om, slijedi duel sa Krkom, a ekipa iz Laktaša takmiči se i u FIBA Ligi šampiona.

Zasad ima dva poraza, od Galatasaraja i Vircburga.