Crvena zvezda je ovog leta dovela 11 košarkaša i to nije kraj. Zbog povreda opet mora na tržište i Saša Obradović će dobiti ozbiljna pojačanja.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda se nalazi u situaciji u kakvoj verovatno nikada nije. Ne samo da je loše počela sezonu i već na početku oktobra bila primorana da promeni trenera, tako da će Saša Obradović naslediti Janisa Sferopulosa, nego praktično mora da ponovi prelazni rok.

Obradović nije samo nasledio Sferupulosove probleme, nego ima i dodatne glavobolje pred debi i "duplo" kolo Evrolige jer će zaista morati da izmišlja rešenja zbog velikog broja povređenih igrača.

Ko je sve povređen u Crvenoj zvezdi?

Izvor: MN Press

Poslednji na spisku igrača na koje Saša Obradović ne može da računa je Tajson Karter koji je hospitalizovan zbog respiratornih problema, a najverovatnije se radi o plućnoj emboliji zbog koje će morati da miruje. Koliko? To niko sa sigurnošću ne može da kaže, svako drugačije reaguje i svakome doktori propisuju drugačiji period van terena, ali ne bi trebalo očekivati da to bude ispod mesec dana, pa čak ni tri meseca pauze nisu isključena.

Na duže staze nema ni centara Hasijela Rivera koji je operisan zbog polomljene metatarzalne kosti, Džoel Bolomboj se ne očekuje pre januara, a Ajzeja Kenan je završio sezonu zbog pokidanih ukrštenih ligamenata.

Kada se na sve to doda da Uroš Plavšić neće igrati još mesec dana, nešto kraće Devonte Grejam, kao i da Ognjena Dobrića ponovo muče leđa, dolazimo do računice da Crvenoj zvezdi uprkos tome što je napravila vrlo širok roster - opet fali pola tima.

Šta je rešenje za Crvenu zvezdu?

Izvor: MN Press

Povrede su menjale planove rukovodstva Crvene zvezde tako da je Jago dos Santos "opozvan" iz Brazila kada se povredio Kenan, brzo je Donatas Motiejunas stigao umesto Hasijela Rivera, dok će sada i situacija sa Tajsonom Karterom naterati opet Zvezdu da "zaroni" na pijacu.

Prema informacijama MONDA, Crvena zvezda planira dovođenje još trojice igrača u najskorijem periodu. To će biti dvojica bekova i jedan centar, ako se u međuvremenu nešto ne promeni.

Takođe, treba očekivati da kada se situacija sa povredama promeni bude i rastanaka, pre svih sa Jagom dos Santosom.

Koga će dovesti Crvena zvezda?

Izvor: MN Press

Više imena se spominje za sada u javnosti, ali nijedno od njih nije "zakucano". Crvena zvezda je svesna da ovoga puta ne sme da pogreši i zato će Milan Tomić obaviti detaljnu analizu sa novim trenerom Sašom Obradovićem, gledajući i da se novi igrači uklapaju u njegov sistem - pošto je prethodna ekipa napravljena po ukusu prethodnika Janisa Sferopulosa.

Zbog povreda i obaveze da dovede bekove i centra, Zvezda će možda odustati od Olivera Enkamhue, koji se spominjao kao prvo pojačanje Obradovića, a gledaće ka klubovima iz Evrokupa, otpuštenim igračima u NBA ligi...

Kao trenutno najozbiljnija opcija spominje se Malači Flin iz Bahčešehira, nekadašnji igrač Hornetsa.