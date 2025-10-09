Janis Adetokunbo igzabrao je petoricu najboljih igrača NBA lige, a među njima je uvrstio i sebe, ali i Nikolu Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Janis Adetokunbo jedan je od najboljih igrača NBA lige, centar Milvokija svjestan je svojih rezultata, ali i rezultata svojih kolega. Tako je nedavni osvajač bronze na Evropskom prvenstvu riješio da u nominovanju petorice najboljih NBA igrača izdvoji i velikog rivala pod obručima - Nikolu Jokića.

Adetokunbo je imao daleko uspješniju sezonu sa reprezentacijom Grčke, pošto je osvojio bronzanu medalju u Rigi na Evropskom prvenstvu. A, centar Grčke osim što je bio najbolji igrač svog tima, uspio je i da osvoji jedinu medalju u nacionalnom dresu. Posle sjajnog ljeta stigao je u najjaču ligu na svijetu i odmah je upisan da rangira trenutno najbolje igrače u NBA ligi.

Prema mišljenju igrača Milvokija, trojica igrača sa prostora Evrope zaslužuju da budu u petorci, a to su Nikola Jokić, Luka Dončić i on, a još dvojica koju je dodao u Sej Gildžes Aleksander, kao i Džejson Tejtum.

"Rekao bih da su trenutno petorica najboljih igrača trenutno: Luka Dončić, Nikola Jokić, Šaj Gildžus Aleksander, Džejson Tejtum i ja. I to zavisi od godine koju imate. Dakle, ako se ja, recimo, ove godine vratim i budem bolji i pomognem svom timu da osvoji Istok i odemo do finala i igramo protiv bilo kog tima koji je tamo, automatski postajem najbolji igrač na svijetu. Ali ako Luka to uradi, on postaje najbolji igrač na svijetu. Ako Jokić to uradi, on je najbolji", objasnio je Grk.

Koliko poena prosečno bilježi ova petorka?

Izvor: Ron Jenkins / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odigrao sezonu bez premca, pošto je prosječno bilježio tripl-dabl u godini za nama. Srpski centar ubacivao je 29,6 poena, hvatao 12,7 lopti i dijelio 10,2 asistencije po susretu. Luka Dončić od polusezone vodio je Lejkerse, a reprezentativac Slovenije postizao je 28,2 poena, 8,2 skoka i dijelio 7,7 asistencija.

Janis je bilježio dabl-dabl učinak u sezoni za nama, Grk je ubacivao više od 30 poena i hvatao skoro 12 lopti po meču, a uz sve to imao je zapažen učinak u dodavanima, pošto je dijelio 6,5 lopti. Tejtum, koji je propustio završnicu sezone zbog teške povrede tokom godine ubacivao je 26,8 poena, hvatao 8,7 lopti i dijelio šest asistencija, dok je NBA šampion i MVP ove lige ubacivao 32,7 poena, a hvatao pet skokova i delio 6,4 asistencije po meču.