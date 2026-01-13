Glumac se predao policiji: Osumnjičen za zlostavljanje maloljetnika na snimanju serije, oglasio se snimkom (Video)

Timoti Basfild se predao policiji nakon stravičnih optužbi za zlostavljanje dječaka na snimanju serije
Glumac Timoti Basfild predao se policiji u utorak, 13. januara, potvrđeno je za "Pipl". Busfield (68), koji je u braku s glumicom Melisom Gilbert oglasio se i putem video-snimka u kojem je negirao optužbe.
"Nisam uradio ništa loše", rekao je glumac u snimku do kojeg je došao pomenuti magazin.
U obraćanju javnosti, Basfild je naveo da je po nalogu došao u Alburkerki i da će se "suprotstaviti lažima".
"Zdravo svima, ovdje Tim. Siguran sam da već znate da mi je naloženo da dođem u Alburkerki i sada sam ovdje. Poziv sam dobio u petak uveče, morao sam da angažujem advokata. U subotu sam sjeo u auto i prešao 2.000 milja do ovdje. Suočiću se s ovim lažima. Strašne su", rekao je.
Pogledajte:
#EXCLUSIVETimothy Busfield surrenders to cops on child sex abuse charges.— TMZ (@TMZ)January 13, 2026
Details:https://t.co/44s9A9XYPXpic.twitter.com/8fNldzwSe1
Dodao je da su optužbe „potpuno neistinite“ i da će se boriti kako bi dokazao nevinost:
"Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dječacima. Boriću se uz sjajan tim i biću oslobođen, jer je sve ovo pogrešno i zasnovano na lažima".
Na kraju je poručio: "Držite se, nadam se da ću uskoro izaći i vratiti se poslu. Volim vas i hvala svima na podršci", rekao je glumac.
Za šta je optužen glumac?
Video je objavljen četiri dana nakon što je Policijska uprava Albkerkija, 9. januara, izdala nalog za hapšenje Busfielda. U nalogu se navodi da je glumac osumnjičen za nezakonito se*sualno ponašanje prema dvojici dječaka 11-godišnjim blizancima, čiji identiteti nisu objavljeni.
Missing actor Timothy Busfield surrenders to cops, denies child sex abuse allegations: ‘All lieshttps://t.co/QF3igWWt4ppic.twitter.com/mAa5S192xO— New York Post (@nypost)January 13, 2026
Prema navodima iz naloga, roditelji tvrde da su njihovi sinovi upoznali Busfielda na snimanju FOX-ove serije "The Cleaning Lady", gdje se on pridružio kao reditelj u drugoj sezoni (emitovanoj 2022). Istraga je pokrenuta 1. novembra 2024. godine, nakon što je ljekar Univerzitetske bolnice Novog Meksika (UNMH) obavijestio policiju o navodnom se*sualnom zlostavljanju.
U dokumentima se navodi da se glumac vremenom "zbližio" s dječacima i da je, navodno, govorio svojoj djeci da ga zovu "Ujka Tim".