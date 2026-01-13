Glumac se predao policiji: Osumnjičen za zlostavljanje maloljetnika na snimanju serije, oglasio se snimkom (Video)

Timoti Basfild se predao policiji nakon stravičnih optužbi za zlostavljanje dječaka na snimanju serije

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Glumac Timoti Basfild predao se policiji u utorak, 13. januara, potvrđeno je za "Pipl". Busfield (68), koji je u braku s glumicom Melisom Gilbert oglasio se i putem video-snimka u kojem je negirao optužbe.

"Nisam uradio ništa loše", rekao je glumac u snimku do kojeg je došao pomenuti magazin.

U obraćanju javnosti, Basfild je naveo da je po nalogu došao u Alburkerki i da će se "suprotstaviti lažima".

"Zdravo svima, ovdje Tim. Siguran sam da već znate da mi je naloženo da dođem u Alburkerki i sada sam ovdje. Poziv sam dobio u petak uveče, morao sam da angažujem advokata. U subotu sam sjeo u auto i prešao 2.000 milja do ovdje. Suočiću se s ovim lažima. Strašne su", rekao je.

Pogledajte:



Dodao je da su optužbe „potpuno neistinite“ i da će se boriti kako bi dokazao nevinost:

"Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dječacima. Boriću se uz sjajan tim i biću oslobođen, jer je sve ovo pogrešno i zasnovano na lažima".

Na kraju je poručio: "Držite se, nadam se da ću uskoro izaći i vratiti se poslu. Volim vas i hvala svima na podršci", rekao je glumac.

Za šta je optužen glumac?

Video je objavljen četiri dana nakon što je Policijska uprava Albkerkija, 9. januara, izdala nalog za hapšenje Busfielda. U nalogu se navodi da je glumac osumnjičen za nezakonito se*sualno ponašanje prema dvojici dječaka 11-godišnjim blizancima, čiji identiteti nisu objavljeni.

Missing actor Timothy Busfield surrenders to cops, denies child sex abuse allegations: ‘All lieshttps://t.co/QF3igWWt4ppic.twitter.com/mAa5S192xO — New York Post (@nypost)January 13, 2026

Prema navodima iz naloga, roditelji tvrde da su njihovi sinovi upoznali Busfielda na snimanju FOX-ove serije "The Cleaning Lady", gdje se on pridružio kao reditelj u drugoj sezoni (emitovanoj 2022). Istraga je pokrenuta 1. novembra 2024. godine, nakon što je ljekar Univerzitetske bolnice Novog Meksika (UNMH) obavijestio policiju o navodnom se*sualnom zlostavljanju.

U dokumentima se navodi da se glumac vremenom "zbližio" s dječacima i da je, navodno, govorio svojoj djeci da ga zovu "Ujka Tim".