Lebron Džejms tražio je ovog ljeta duži ugovor u L.A. Lejkersima i glatko je odbijen, poručeno mu je da se penzioniše.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms ima 40 godina i sprema se za novu sezonu u L.A. Lejkersima, a od ovog ljeta je u "zategnutim" odnosima sa klubom. Pričalo se o trejdu, o tome da je nezadovoljan, dok je sada otkriven i uzrok svih problema dve strane.

Lebron Džejms tražio je od Lejkersa da produži ugovor na još jednu sezonu, odnosno da dobije "1+1" ugovor, što se često viđa u evropskoj košarci. Međutim, izgleda da ni "Kralj" ne može da dobije više šta god poželi i prvi put u karijeri je odbijen.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Najveći šamar u njegovoj dvodecenijskoj karijeri priredili su mu Lejkersi i zato se naljutio na njih, ali je malo vjerovatno da će otići jer je svjestan da je napravljen tim koji - sa Lukom Dončićem - ima i te kako velike šanse da se domogne šampionskog prstena. Zato će morati da "ćuti i trpi", iako mu je poslata jasna poruka da je vrijeme da ode u penziju.

"Očigledno je želio produženje ugovora i Lejkersi su mu odmah rekli da toga neće biti. Zato je tako i reagovao...", objasnio je izvor iz NBA za "Bličer riport" uz poruku da ovo znači da će Lebron Džejms probati u nekom drugom klubu da dobije ugovor kad idućeg ljeta postane slobodan agent, a najvjerovatnija destinacija mogao bi da bude Klivlend - klub koji ga je draftovao i koji mu je prirastao srcu.

"To nisu bili ni pregovori. Pošto Lejkersi nisu htjeli da mu daju produžetak ugovora poslali su mu jasnu poruku da je ovo kraj", dodatno je pojašnjeno šta se dogodilo.

Do kada će igrati Lebron Džejms?

Lebron Džejms inače igra svoju 23. sezonu u NBA ligi, osmu u L.A. Lejkersima, a i dalje je među najspremnijim i najboljim igračima. Iako su ga povrede nešto više mučile lane, Džejms je prosječno bilježio 24,4 poena, 8,2 asistencije i 7,8 skokova. Međutim, više nije prva zvijezda ekipe, to je Luka Dončić i "Kralju" to smeta.

Krajem decembra Džejms slavi 41. rođendan, a i dalje nije zvanično saopštio do kada će igrati košarku.