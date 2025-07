Šejk Milton stiže u Partizan poslije skoro 400 utakmica u NBA ligi, a posljednje je igrao kod Lebrona Džejmsa u LA Lejkersima. I sam "Kralj" ga je hvalio po dolasku, ali su očigledno u Los Anđelesu imali drugačije planove.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Javier Rojas / Zuma Press/Profimedia

Šejk Milton postao je novi košarkaš Partizana pošto je potpisao ugovor na dvije godine, a u redove crno-bijelih donosi odmah bogato NBA iskustvo. Još od 2018. godine je u najjačoj ligi svijeta, kada ga je izabrala Filadelfija kao 54. pika na draftu, a igrajući za šest različitih klubova skupio je gotovo 400 nastupa.

Posljednji do sada, vidjećemo da li i u karijeri, upisao je u dresu LA Lejkersa protiv Minesote krajem aprila, kada se njegova ekipa i oprostila od plej-ofa i prilike da se bori za šampionsku titulu. Tako je oko šest mjeseci proveo u redovima "jezeraša", a odlučeno je 20. jula da ga Lejkersi otpuste. Uradili su to na dan kada bi njegov ugovor za sljedeću sezonu postao punopravan, odnosno morali bi da pronađu još tri miliona dolara za njegovu platu.

S obzirom na to da im to ne odgovara u ovom trenutku, zahvalili su se Šejku Miltonu, a Partizan je čekao spreman da ga odmah dovede i učinio je to u narednih 96 sati kada je i objavljeno da su ga potpisali na dvije godine.

Ono što je interesantno je da je Lebron Džejms, kažu mnogi i nezvanični generalni menadžer Lejkersa pored Roba Pelinke i te kako nahvalio Šejka Miltona kada je dolazio u ekipu. U trejdu sa Netsima, kada je u paketu stigao i Dorijan Fini-Smit, Džejms je bio prezadovoljan.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Očigledno, njih dvojica donose iskustvo. Donose nam čvrstinu takođe, to su momci koji su igrali velike utakmice i usavršili svoje uloge tokom karijere. Radujem se što će se uklopiti u naš sistem i odmah imati uticaj na tim", naglasio je Lebron Džejms.

Podsjetimo, ovaj šuter iz Oklahome je igrao još i za Minesotu, Detroit i Nikse, a najbolje partije u karijeri pružao je u Filadelfiji u sezoni 2020/21. Tada je imao prosjek od 13 poena, 3,1 asistenciju i 2,3 skoka po meču, a ovo će mu biti prvi "izlet" u Evropu i to baš u Partizanu.