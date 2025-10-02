Večeras je u meču 1.kola B grupe u Koper koks Areni u Londonu savladana ekipa Lajonsa rezultatom 87:59.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Volija pobjedom su otvorili novu sezonu na evropskoj sceni!

Podgorički sastav je odlično ušao u meč. Prvi period igre otvorio je serijom 6:0. Domaći su sredinom tog perioda uspjeli da izjednače samo jednom kada je bilo 9:9, ali od toga trenutka je Budućnost ponovo dodala gas i do kraja četvrtine stekla veliku prednost od 20:12.

U prvoj polovini druge četvrtine je praktično i prelomljen meč, ‘’plavi’’ su napravili nevjerovatnu seriju od 20:3, čime su stekli kapitalnu prednost, jer je u tom trenutku na semaforu već bilo 40:15. Drugi period igre okončan je rezultatom 25:46 , pa je Andrej Žakelj mogao mirne glave u svlačionici tokom pauze da da savjete svojim izabranicima za nastavak meča.

Podgorički sastav je u nastavku igrao koliko mu je bilo potrebno za pobjedu. Treći period igre su dobili rezultatom 20:16, dovoljno da uđu u mirnu završnicu.

U posljednjoj četvrtini Budućnost je udarila pečat na trijumf u Londonu (21:18) riješivši i taj dio meča u svoju korist. Na kraju, ubjedljivih 87:59 za izabranike Andreja Žakelja i pobjeda na otvaranju sezone na evropskoj sceni.

Najkorisniji u podgoričkom sastavu bio je Tanasković sa 13 poena i 6 skokova, a pratio ga je Butej sa 12 poena i 4 skoka, kao i Mejs koji je takođe upisao 12 koševa uz 2 uhvaćene lopte.

U poraženoj ekipi izdvojio se MekGasti sa 13 koševa i 5 skokova.

U narednom kolu, 8.oktobra u Morači, Budućnost dočekuje Trento. Meč je zakazan za 20 sati.

U ranije odigranim mečevima ove grupe postignuti su sljedeći rezultati:

Litkabelis – Bešiktaš 85:79

Panionios – Kemnic 89:86

Trento – Burg 48:79

Turk Telekom – Ulm 93:96.