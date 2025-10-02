Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović otklonio sve dileme oko dolaska Donatasa Motiejunasa u Crvenu zvezdu.

Iskusni litvanski centar Donatas Motiejunas pojačaće ekipu Crvene zvezde koja je reagovala ekspresno na tržištu nakon povrede Hasijela Rivera. Već su poznati detalji ugovora, a sada se oglasio i agent doskorašnjeg igrača Monaka Miško Ražnatović.

"Ponekada su ulice koje vode do elitnih kazina dvosmjerne", napisao je Ražnatović, a mnogu su ovo protumačili kao odlazak Nemanje Nedovića u Monako, dok će Motiejunas u suprotnom smjeru.

Ponekada su ulice, koje vode do elitnih kazina dvosmerne!

Detalji ugovora

Kako smo već pisali, Motiejunas će sa Crvenom zvezdom potpisati kratkoročni ugovor na tri mjeseca, taman koliko će biti potrebno Hasijelu Riveru da se oporavi.

Takođe, Zvezda i Monako su prema našim saznanjima postigli dogovor da dijele platu Donatasa Motiejunasa u ova tri mjeseca, pošto je iskusni litvanski centar (ne)planirano potpisao produžetak saradnje u Kneževini.