Poznato je da će Dušan Alimpijević biti novi selektor Srbije, a ugovor je na tri godine.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nekadašnji trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević postaće novi selektor Srbije, nakon što je istekao mandat Svetislava Pešića. Odluku o imenovanju Alimpijevića na mjesto selektora muške seniorske selekcije Srbije uskoro će potvrditi Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije.

Kako prenosi "Meridian Sport", ugovor će biti potpisan na tri godine, što znači da će Alimpijević voditi seniorsku reprezentaciju Srbije do kraja Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Nema sumnje da će Srbija imati velike ambicije u narednom periodu, a prvi izazovi čekaju reprezentaciju već u novembru kada počinju kvalifikacije za naredni Mundobasket.

Podsjećamo, Alimpijević se i prethodnih nedelja nalazio u najužem krugu kandidata za mjesto selektora, pošto se znalo da Svetislav Pešić neće potpisati novi ugovor. Nakon razočaravajućeg nastupa na Evropskom prvenstvu u Letoniji bilo je očigledno da Srbiji treba promjena, a nju će pokušati da unese Alimpijević koji već ima zapažene rezultate u karijeri.

Trenersku karijeru počeo je u Vojvodini, trenirao je Spartak i FMP Železnik, prije nego što je dobio priliku da Crvenu zvezdu predvodi u Evroligi. Naredni posao bio mu je u inostranstvu, pošto je preuzeo Bursu, a trenutno sjedi na klupi Bešiktaša i svoje klupske obaveze uklapaće sa onima na reprezentativnom nivou.

Kakve kvalifikacije čekaju Srbiju?

Reprezentacija Srbije moraće da igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, bez obzira to je na prethodnom Mundobasketu stigla do finala. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. u Dohi počinju 27. novembra, a Srbija igra protiv Švajcarske u Beogradu. Tri dana kasnije, Orlove očekuje jedno od težih i važnijih gostovanja, protiv Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je u grupi i Turska, a da se svi bodovi prenose u drugu rundu gdje ukrštamo sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija, jasno je da u ovim kvalifikacijama nema mnogo prostora za kikseve. Jer, samo 12 timova iz Evrope, onda tek tri iz te druge grupe, ide na Mundobasket u Katar.