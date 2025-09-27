Udruženje košarkaških trenera do kraja godine planira da završi klasifikaciju trenera po kategorijama A, B i C, sa jasnim smjernicama za ispunjavanje kriterijuma i dalje profesionalno napredovanje.

Izvor: KK Budućnost Voli

U Podgorici je održan 13. trenerski seminar Udruženja košarkaških trenera Crne Gore (UKTCG), na kojem su prisustvovali domaći treneri svih kategorija i renomirani stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Događaj je održan u Univerzitetskom sportskom kulturnom centru i predstavljao je priliku za unapređenje znanja i vještina trenera, prenosi CdM.

Program seminara obuhvatao je savremene teme iz košarke – od skautinga i pik’en’rol napada i odbrane, do specifičnih vježbi za razvoj mladih igrača. Seminar je otvorio proslavljeni trener i predsjednik UKTCG, Bogdan Tanjević.

Trener Budućnost Volija, Andrej Žakelj, govorio je o rješavanju ‘trap’ situacija, dok je njegov pomoćnik Igor Đaletić predstavio savremeni skauting. Petar Mijović, trener SC Derbija, analizirao je pik’en’rol napade protiv različitih odbrana, a FIBA instruktor Nenad Trunić posvetio se kretanju igrača bez lopte i razvoju vještina u mini basketu, što je bilo obavezno za trenere mlađih selekcija, piše CdM.

Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore, Dragan Bokan, istakao je značaj struke za razvoj domaće košarke:

“Svi segmenti koje sam prethodno naveo su ključni za nas – sudijska organizacija, klubovi sa svim svojim zaposlenima i zaposleni u Savezu, društveno odgovorne kompanije i pojedinci, svi oni koji čine košarku i sport uopšte. Ali moram da istaknem da je u ovom trenutku, kada je crnogorska košarka u pitanju, najbitnija stvar – struka.”

Udruženje košarkaških trenera do kraja godine planira da završi klasifikaciju trenera po kategorijama A, B i C, sa jasnim smjernicama za ispunjavanje kriterijuma i dalje profesionalno napredovanje.