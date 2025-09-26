Trener Partizana Željko Obradović govorio je o pojačanjima za predstojeću sezonu.

KK Partizan je ovog leta odlučio da zadrži "gro" tima tako da nije bilo mnogo promena. Za sada su došli samo Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton, dok je novi ugovor potpisao Isak Bonga što je izuzetno bilo važno svima u Partizanu, posebno jer je nedugo potom Nemac osvojio Eurobasket i bio MVP finala.

"Izuzetno važan igrač za nas i mnogo sam zadovoljan što smo svi bili saglasni da je to igrač koji treba da nastavi da igra za Partizan. Napravili smo ugovor i nadamo se da će nastaviti da se bori kao što je to i prethodne godine", rekao je Obradović i dodao: "Za mene to ništa nije novo oko Bonge, insistirao sam pre dve godine, nekima to nije delovalo kao dobra odluka, ali vreme je pokazalo šta je i ko je Bonga. Nema mnogo takvih igrača u Evropi. Da budemo srećni i da mi u Partizanu probamo da ga zadržimo".

Uz poruku da je jedan od "najobožavanijih unutar tima" i sjajan momak, nada se da će ostati još mnogo godina u Partizanu i posebno mu je važno što je shvatio stvar koju je rekao i svim pojačanjima - uvek je tim ispred pojedinca.

Šejk Milton?

Stigao je iskusni Amerikanac ovog leta iz NBA lige, gde je poslednje igrao za L.A. Lejkerse, a Željko Obradović ima visoka očekivanja od njega.

"Šejk Milton je izuzetno zainteresovan i mnogo razgovara. Vidim, i svi vide, a to je da je koncentrisan i prihvata svaku sugestiju. Radi dobro i ponaša se izvanredno. Mnogo će nam pomoći, najiskrenije. Treba da nastavi kako je počeo, naravno potreban je i period adaptacije, tu su i igrači spolja i trudimo se da mu sve objasnimo. Ima karaktera da bude pogodak", rekao je "Žoc".

Dilan Osetkovski?

Amerikanac, koji ima nemačke papire, vraća se na veliku scenu u Evroligu. Prethodne tri sezone proveo je u Unikahi i već sada trener vidi da kod njega ima dosta prostora za napredak.

"Osetkovski je takođe pametan igrač i sa njim rado pričam i objašnjavam mu stvari i on je zainteresovan. Može da igra i na četiri i pet, pričali smo o njegovoj ulozi kod Navara u Unikahi, a ono što misli - i što je u pravu - je da može da igra i više s loptom u smislu uručenja, otvaranja... Nije samo pik en pop igrač, može dosta toga da uradi, radićemo neke specijalne situacije s njim u odbrani i to je to. Mislim da će s vremenom pomagati svima više", poručio je trener Partizana.

Džabari Parker?

Najveće pojačanje Partizana ove sezone je Džabari Parker iz Barselone koji ima veliko iskustvo igranja i u NBA ligi, gde je dugo godina nosio dres Milvokija, a iako je motivisan nije došao potpuno spreman na pripreme.

"Ima ogromnu ambiciju, kao i ostali igrači. Došao je s tom idejom - rekao sam mu da su naše ambicije najveće i da ga zato dovodimo - i pokazao je da je gladan košarke. Došao je malo u problematičnom stanju, nije bio najspremniji, ali to su stvari koje se rade na pripremama i sa njim ćemo pričati da način koji igra je dobar što se tiče agresivnosti, međuitim mora da se poštuje lopta i posed. Radićemo neke stvari, jasno je da ima kvalitet kao napadač, ali je tim broj jedan. Niko nije iznad njega. Nije se ništa sporno desilo, to uvek pričam, a koristićemo njihove individualne kvalitete. Pričao sam s njim šta bi voleo da igra u napadu, došli smo do toga, sve u skladu s time da to bude prihvatljivo za sve", naglasio je Obradović.