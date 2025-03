Šekil O'Nil u jednom podkastu ispričao je da bi samo petorica aktuelnih NBA košarkaša mogla da igraju u njegovoj eri, misleći na devedesete i početak dvijehiljaditih. Nije nabrojao Nikolu Jokića.

Izvor: YouTube/House of Highlights/Bleacher Report/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra istorijsku sezonu u NBA ligi i u prosjeku bilježi tripl-dabl po meču - preciznije u pitanju je prosjek od 28,9 poena, 12,7 skokova i 10,4 asistencije - međutim to nije nikakva garancija da će dobiti novo MVP priznanje, niti da će ga Šekil O'Nil uključiti u odabrano društvo.

Komentarišući nedavno razlike između košarke koja se igrala devedesetih i ove "moderne" - koja dobija sve više kritika i priča se o promjenama u NBA ligi zbog pada gledanosti - Šekil O'Nil je istakao da je vrlo mali broj današnjih igrača koji bi pravili razliku u njegovoj eri. Preciznije, jedan od najboljih košarkaša svih vremena prosto smatra da se igrala drugačija košarka, uz mnogo više kontakta, tako da kvalitete sada viđa nešto skroz drugačije.

Njegove riječi, da su tek petorica igrača iz današnje NBA lige "pogodna" za košarku devedesetih, sigurno će izazvati veliku polemiku pošto nije uključio Nikolu Jokića, Janisa Adetokunba, Džoela Embida, Luku Dončića, Šeja Gildžes-Aleksandera, Stefa Karija, ali i mnoge druge.

Koje je košarkaše Šek izabrao?

Izvor: YouTube/Printscreen/NBA on TNT

U jednom podkastu, Šekil O'Nil se priključio sve popularnijoj debati i bez mnogo oklijevanja poručio: "Stalno razmišljam o tome. To su... Entoni Edvards iz Minesote. LeBron Džejms, naravno - s tim da je i on već igrao u toj eri. Kevin Durent. Mada, i KD je igrao u toj eri. To je otprilike to", rekao je legendarni američki košarkaš.

"Zapravo, tu su još ovi momci - Osar Tompson i Ejmen Tompson - braća imaju srce, definitivno bi mogli da igraju u toj eri...", rekao je O'Nil.

Ko su braća Tompson?

I dok se može razumjeti zašto je Šekil O'Nil izabrao baš Džejmsa, Durenta i Edvardsa, mnogima je zaparalo uši da se prvo sjetio braće Tompson, a ne nekih od renomiranijih NBA košarkaša. Njih dvojica su inače od 2023. godine u NBA ligi kada su jedan za drugim birani na draftu.

Prvo je kao četvrtog pika Hjuston izabrao Ejmena Tompsona, da bi Detroit kao petog birao njegovog brata blizanca - Osara (Ausara) Tompsona. Njih dvojica inače nisu išla na klasičan koledž prije dolaska u NBA ligu, nego su igrali "Overtajm Elit", ligu za mlade košarkaše koji dobijaju i novčanu nadoknadu za to što igraju. Upravo su Ejmen i Osar najpoznatiji izdanci ovakvog sistema takmičenja.

AUSAR THOMPSON IS EVERYWHERE.



pic.twitter.com/BbvjOxrfli — Hoop Central (@TheHoopCentral)February 27, 2025



"Kejd Kaningem iz Detroita je to najbolje rekao: ‘Oni su drugačiji'", pričao je Lebron Džejms: "Nisu kao mi ostali. Imao sam priliku da igram protiv mnogih igrača u svojoj karijeri, ali ta dvojica, čovječe, oni su čista atletika. Obožavaju igru, i to je nešto prvo vidiš".

Amen Thompson steal + layup created by Tari Eason.pic.twitter.com/jSafzaDIAV — Rockets Clips (@Rockets_Clips)March 5, 2025



Osar Tompson ove sezone u dresu Detroita inače bilježi 9,8 poena, pet skokova i 2,4 asistencije po meču i mnogi "bježe" od njega kada stane u stav da igra odbranu, dok je slično i sa Ejmenom Tompsonom iz Hjustona. Njegova statistika je nešto bolja - 13,9 poena, 8,3 skokova i 3,5 asistencije po meču.

Šta o Jokiću misli Šekil O'Nil?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je Šekil O'Nil rekao da Stefa Karija treba uključiti u diskusije za "najboljeg igrača svih vremena", nije ga spomenuo u kontekstu aktuelnih košarkaša koji bi igrali u njegovo vrijeme. Fali tu dosta imena i sigurno će se neki od njih i naljutiti, ali pitanje je da li će i Nikola Jokić koji i ne prati mnogo šta se priča o njemu.

Moguće je da je Šek zaboravio da pomene Jokića, ili prosto misli da zbog nešto slabije odbrane ne bi mogao da izazove centre iz devedesetih, ali dobro znamo da ima veliko poštovanje za Somborca.

"Jokić je najbolji visoki igrač!", rekao je Šekil O'Nil nedavno i sekund kasnije se ispravio za kiks koji je napravio: "Lažem, najbolji igrač na svijetu. Izvinjavam se". Dakle, i te kako cijeni i poštuje ono što Jokić radi sve ove godine u Denveru i nikako nije mislio da ga potcijeni...