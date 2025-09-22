Barselona nije precizirala koliko će trajati novi oporavak, ali podsjeća da je prethodna operacija fudbalera udaljila sa terena 12 mjeseci.

Izvor: Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Fudbaler Barselone Gavi podvrgnuće se artroskopiji desnog koljena zbog povrede unutrašnjeg meniskusa, saopštio je katalonski klub. Španski reprezentativac (21) nije igrao od kraja avgusta, a intervencija je zakazana za utorak, nakon što dosadašnji tretmani nisu dali rezultate.

Barselona je navela da je Gavi najprije prošao "konzervativni tretman", a potom i "intenzivne sportske stres testove", ali da je odlučeno da se uradi manja operacija kako bi se obezbijedio potpuni oporavak i povratak na teren.

Gavi je u novembru 2023. doživio tešku povredu, rupturu prednjih ukrštenih ligamenata i oštećenje meniskusa istog koljena, zbog čega je pauzirao godinu dana.

Barselona nije precizirala koliko će trajati novi oporavak, ali podsjeća da je prethodna operacija fudbalera udaljila sa terena 12 mjeseci.

Mladi vezista pridružio se sve dužoj listi povrijeđenih u ekipi šampiona Španije, na kojoj se već nalaze Fermín Lopes, Lamine Jamal, Alehandro Balde i golman Mark-Andre ter Štegen.