Vasilije Micić je posle Eurobasketa odmah otišao u novi klub i tamo je već bio na zvaničnom slikanju pred početak Evrolige Hapoela.
Srbija je doživjela neuspjeh na Eurobasketu i ispala je već u osmini finala od Finske. Nedugo posle tog meča igrači su se vratili u svoje klubove i počeli su sa pripremama za novu sezonu. Među njima je i Vasilije Micić koji se pojavio na okupljanju Hapoel Tel Aviva.
Evroliga je podijelila snimke sa medija deja na kom se vidi da je Micić tik uz trenera Dimitrisa Itudisa i to je jasna poruka pred novu sezonu. Biće srpski plejmejker produžena ruka grčkog stručnjaka u novoj sezoni. Prvoj evroligaškoj za izraelski klub.
Micić je došao u Hapoel sa dve evroligaške titule i zvanjem najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige, uz to je bio i dva puta MVP Fajnal-fora elitnog takmičenja. Posle toga je odlučio da se oproba u NBA ligi i to se nije dobro završilo. Igrao je za Oklahomu, Šarlot i Finiks i tamo nije dobio pravu šansu da se pokaže. Zaot se vratio u Evropu.
Kako je Micić igrao na Eurobasketu?
Evroliga se oglasila zbog Vase Micića: Evo gdje je srpski plej posle neuspjeha na Eurobasketu
Mučio se Micić na nedavno završenom Evropskom prvenstvu. Odigrao je daleko ispod svog nivoa i on sam je svjestan toga. Na šest mečeva je imao prosjek od 4 poena, 1,8 asistencija i 1,2 skoka po meču. Finskoj je dao osam, Češkoj sedam poena.
"U NBA gdje sam bio, više sam igrao za Razvojni tim, bilo je sve nonšalantno. Svaka utakmica i na pripremama je bila kao na život i smrt. Kada vidiš pristup svih igrača, meni to znači, daje mi dodatni stiimulans da izgaram u svakom trenutku. Šest mjeseci nisam igrao utakmicu, to je neverovatno, ali je tako. Sada se svakoj radujem", rekao je Micić u Rigi. Sada ga čeka novi početak.