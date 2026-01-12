Leonardo Dikaprio brutalno ispozivan na dodjeli Zlatnog globusa: Nije osvojio nagradu, smijali mu se zbog djevojke

Glumica Niki Glejzer našalila se na račun poznatog kolege.
Niki Glejzer je drugu godinu zaredom vodila dodjelu Zlatnih globusa 2026. Tokom svog monologa, Glejzer je zbijala šale na račun velikih imena poput Leonarda Dikaprija i Šona Pena, zvijezda filma "One Battle After Another", kao i glumca Majkla B. Džordana iz filma "Sinners".
Glejzer je pohvalila Dikaprijeva dostignuća, našalivši se:
"Koliko je Leo bio dobar u filmu 'One Battle After Another'? To je ludilo, toliko dobro. Kakvu si karijeru imao, bezbroj kultnih uloga, radio si sa svakim velikim rediteljem, osvojio si tri Zlatna globusa, Oskara, a najvažnija stvar je to što si sve to uspio da postigneš prije nego što je tvoja djevojka napunila 30 godina. Mislim, to je stvarno nevjerovatno."
Dikaprio je trenutno u vezi sa manekenkom Vitorijom Čereti (27).
Leonardo je šalu prihvatio sa osmijehom, smijući se dok su kamere bile uperene u njega.
Glejzer se zatim izvinila Dikapriju zbog "jeftine" šale:
"Leo, izvini zbog te šale, bila je jeftina. Pokušala sam da je ne napravim, ali mi zapravo ne znamo ništa drugo o tebi. Nema ničeg drugog, otvori se malo. Istraživala sam i najdetaljniji intervju koji si ikada dao bio je za časopis Tin Bit 1991. godine. Da li ti je omiljena hrana još uvijek ‘pasta i još paste’? Provjerite, to je stvarno."
Leonardo je klimnuo glavom i rekao: "Da."
