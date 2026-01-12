logo
Leonardo Dikaprio brutalno ispozivan na dodjeli Zlatnog globusa: Nije osvojio nagradu, smijali mu se zbog djevojke

Leonardo Dikaprio brutalno ispozivan na dodjeli Zlatnog globusa: Nije osvojio nagradu, smijali mu se zbog djevojke

Autor Ana Živančević
0

Glumica Niki Glejzer našalila se na račun poznatog kolege.

Leonardo Dikaprio brutalno ispozivan na dodjeli Zlatnog globusa Izvor: X/@SpencerAlthouse/Printscreen

Niki Glejzer je drugu godinu zaredom vodila dodjelu Zlatnih globusa 2026. Tokom svog monologa, Glejzer je zbijala šale na račun velikih imena poput Leonarda Dikaprija i Šona Pena, zvijezda filma "One Battle After Another", kao i glumca Majkla B. Džordana iz filma "Sinners".

Glejzer je pohvalila Dikaprijeva dostignuća, našalivši se:

"Koliko je Leo bio dobar u filmu 'One Battle After Another'? To je ludilo, toliko dobro. Kakvu si karijeru imao, bezbroj kultnih uloga, radio si sa svakim velikim rediteljem, osvojio si tri Zlatna globusa, Oskara, a najvažnija stvar je to što si sve to uspio da postigneš prije nego što je tvoja djevojka napunila 30 godina. Mislim, to je stvarno nevjerovatno."

Dikaprio je trenutno u vezi sa manekenkom Vitorijom Čereti (27).

Leonardo je šalu prihvatio sa osmijehom, smijući se dok su kamere bile uperene u njega.

Glejzer se zatim izvinila Dikapriju zbog "jeftine" šale:

"Leo, izvini zbog te šale, bila je jeftina. Pokušala sam da je ne napravim, ali mi zapravo ne znamo ništa drugo o tebi. Nema ničeg drugog, otvori se malo. Istraživala sam i najdetaljniji intervju koji si ikada dao bio je za časopis Tin Bit 1991. godine. Da li ti je omiljena hrana još uvijek ‘pasta i još paste’? Provjerite, to je stvarno."

Leonardo je klimnuo glavom i rekao: "Da."

Tagovi

Leonardo di Kaprio Zlatni Globus djevojka viktorija čereti

