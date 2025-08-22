Selektor Srbije oglasio se na kraju priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo

Izvor: MN Press

Selektor Srbije Svetislav Pešić upozorio je sve navijače reprezentacije da se ne "puvaju" previše pred Eurobasket (27. avgust - 14. septembar).

Pešić opominje da bi trebalo ostati skroman i priseban i pored toga što je reprezentacija ostvarila dobre rezultate u pripremama, zaključno sa deklasiranjem Slovenije u poslednjoj provjeri, kao i pored toga što u timu imamo najboljeg igrača svijeta, Nikolu Jokića.

“Najstariji sam trener na svijetu. I zato što sam najstariji, naučio sam da prije zore ne sviće. I naučio sam da iskažem respekt prema svakom timu. Kada pitate trenere naših mogućih protivnika kakva je Srbija, oni moraju da kažu da je najbolja, Šta drugo da kažu, neće ono što je realno. A kad mene pitaju, ja kažem 'Teško je reći, da ima šest do osam kandidata'", kazao je on na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Podsjetio je Pešić na neuspjeh na prošlom Eurobasketu 2022. i na poraz protiv Italije u osmini finala (86:94).

"Imali smo fantastičnu grupu u Češkoj na prošlom Evropskom prvenstvu i sedam do devet minuta loše igre protiv Italije, pa smo ispali. I to nije bila sramota. I oni su jedni od kandidata za titulu. Vjerujemo u svoje mogućnosti i u to da smo naučili iz prošlosti. U jednoj utakmici sve je moguće. To su fantastične ekipe. Gledajte utakmicu Grčka - Letonija i procenite Grčku sa Janisom. Sve evroligaši. Tamo je i jedan od najboljih plejmejkera Evrope. To su igrači Panatinaikosa i Olimpijakosa. Njima nije strana napeta utakmica. Da ne govorim o Njemačkoj. Najbolji plejmejker Evrope je Šruder. Četvrti najbolji igrač Evrope koji igra u NBA je Franc Vagner".

"Znam bolje od svih vas. Pitajte me, naučite"

Na tom mjestu je Pešić još jednom iznio upozorenje.

"Naravno da i mi imamo talenat, ali i drugi ga imaju. Znam bolje od svih vas. Pitajte me, naučite. Nemojte previše da se puvamo. Pričam vam šta je realno. A i realne ciljeve je teško ostvariti. Nekada se dese prepreke koje ne možeš da isplaniraš.”