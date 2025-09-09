Zbog velikih rezultata na Evropskom prvenstvu u košarci, Gruzija će podijeliti velike novčane nagrade.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Gruzije predvođena Aleksandrom Džikićem jedno je od najprijatnijih iznenađenja Eurobasketa 2025. Nakon prolaska grupne faze Gruzija je eliminisala i Francusku, pa će se protiv Finske boriti za polufinale! Dosadašnje uspjehe spremna je da nagradi država, kojoj mjesto u Top8 mnogo znači.

Uspjeh koji su napravili na Evropskom prvenstvu odjeknuo je u Gruziji, zbog čega se oglasio i premijer tamošnje zemlje Irakli Kobakidze, koji je izjavio da će reprezentacija biti nagrađena sa 3.000.000 larija, što je oko 950.000 eura. Premijer je obećao i da će svaka iduća pobjeda na Eurobasketu donijeti članovima tima još toliko novca. To znači da će reprezentativci Gruzije, ali i stručni štab njihovog nacionalnog tima, imati priliku da "dupliraju" zaradu na meču četvrtfinala protiv Finske.

Gruzija je obezbijedila prolaz u nokaut fazu takmičenja sa četvrtog mjesta u grupi, a zatim je napravila senzaciju i eliminisala Francusku. Na meču osmine finala bilo je ubedljivih 80:70, pa će Aleksandar Džikić i njegovi momci igrati protiv Finske i pokušati da "osvete" Srbiju u četvrtfinalu Eurobasketa.

Meč Finske i Gruzije igra se u sredu od 16:00, a pobjednik tog susreta igraće protiv boljeg tima na meču Njemačke i Slovenije. Taj dio kostura daće jednog finalistu ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, dok su u "gornjoj" polovini žrijeba parovi četvrtfinala Turska - Poljska i Litvanija - Grčka.