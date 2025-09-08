Nekadašnji selektor Srbije i Kine mogao bi da predvodi još jednu evropsku selekciju.

Izvor: MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić će po svemu sudeći napustiti kormilo "orlova" nakon debakla na Eurobasketu. Kao logični naslednici Pešića spominju se Saša Obradović, Dušan Alimpijević, ali i nekadašnji selektor Aleksandar Saša Đorđević.

Ipak, prema navodima italijanskih medija, nekadašnji strateg Srbije i Kine je na meti Košarkaškog Saveza Italije koji će morati da pronađe dostoju zamjenu za Đanmarka Poceka. Temperamentni stručnjak je podnio ostavku na konferenciji za medije nakon poraza od Slovenije u osmini finala.

Nekoliko izvora je prenijelu ovu vijest, ali se ne govori o jasnim kontaktima, već se navodno Đorđević nametnuo kao jedna od opcija. Među kandidatima je i Luka Banki koji je sa Letonijom takođe stao u prvoj eliminacionoj fazi.