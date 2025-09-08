Nekadašnji selektor Srbije i Kine mogao bi da predvodi još jednu evropsku selekciju.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić će po svemu sudeći napustiti kormilo "orlova" nakon debakla na Eurobasketu. Kao logični naslednici Pešića spominju se Saša Obradović, Dušan Alimpijević, ali i nekadašnji selektor Aleksandar Saša Đorđević.
Ipak, prema navodima italijanskih medija, nekadašnji strateg Srbije i Kine je na meti Košarkaškog Saveza Italije koji će morati da pronađe dostoju zamjenu za Đanmarka Poceka. Temperamentni stručnjak je podnio ostavku na konferenciji za medije nakon poraza od Slovenije u osmini finala.
Nekoliko izvora je prenijelu ovu vijest, ali se ne govori o jasnim kontaktima, već se navodno Đorđević nametnuo kao jedna od opcija. Među kandidatima je i Luka Banki koji je sa Letonijom takođe stao u prvoj eliminacionoj fazi.