Adis Bećiragić je priznao da je posle poraza od Srbije i Crne Gore selekcija Bosne i Hercegovine bila u jako teškoj situaciji.

Izvor: Youtube/ FIBA Media /Printscreen

"Posle utakmice sa Crnom Gorom sam rekao, mi smo tada zaista dodirnuli dno dna. I u tim momentima obično igrači...", rekao je selektor Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić, pa se okrenuo ka čoveku iz FIBA. "Izvinite, je l' dugo?"

Kada su mu rekli da slobodno nastavi svoje izlaganje stručnjak koji je BIH doveo do druge faze Eurobasketa je otkrio da je posle mečeva sa Srbijom i Crnom Gorom na startu priprema atmosfera u ekipi bila jako loša. Pripreme su počele porazom od Srbije 120:89, gdje je bilo mnogo primjedbi od strane igrača na račun Košarkaškog saveza BIH. Zatim je Crna gora u Sarajevu dobila Bosnu 102:90 što je otvorilo ogroman raskol u ekipi.

"Ja sam rekao svojim igračima i oni su me izuzetno lijepo shvatili da smo mi došli do dna u odnosu između nas. Jer su bili odnosi poljuljani. Rekao sam im da 97 odsto ekipa, odnosno ljudi, na svijetu su kukavice i oni su gubitnici. Obično ekipe, odnosno igrači, kada se desi jedna takva nezgodna situacija u ekipi, povuku ručnu i počne svako svakoga da tuži, znate. Onda sve te ekipe propadaju. Samo 3 odsto ljudi su pobjednici u ovome svijetu, a to su oni koji sve svoje probleme shvate kao iskušenja koje trebaju da budu bolji. Zadao sam im zadatak, napisao na velikom papiru. možda i dalje stoji u Skenderiji, 20 dana je stajao na Skenderiji, možda i dalje stoji, pogledajte. 97% down, 3% up. I dan-danas stoji, ako ga Čedo nije skinuo. I ovi momci su pokazali da su hrabri, da su svjesni grešaka, da su se skupili oko jedne zajednice i izvukli iz veoma teške situacije u kojoj smo mi bili", rekao je Bećiragić.

