Dejan Davidovac doživio je saobraćajnu nezgodu.

Izvor: MN Press

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac (30) povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi. Udes se dogodio u noći između četvrtka i petka u 1.30 posle ponoći, kada je na igrača Crvene zvezde naletio pijani vozač.

Srpski košarkaš nije ozbiljnije povrijeđen, a čitava situacija dogodila se kad je vozač auta marke "Nisan" D.B. (52) naletio na reprezentativca Srbije. Vozač auta bio je pod dejstvom alkohola kako je napisao "Telegraf".

Vozač auta koji je udario Davidovca priveden je i određen mu je pritvor od 48 sati i u tom roku će biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.