Dejan Davidovac doživio je saobraćajnu nezgodu.
Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac (30) povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi. Udes se dogodio u noći između četvrtka i petka u 1.30 posle ponoći, kada je na igrača Crvene zvezde naletio pijani vozač.
Srpski košarkaš nije ozbiljnije povrijeđen, a čitava situacija dogodila se kad je vozač auta marke "Nisan" D.B. (52) naletio na reprezentativca Srbije. Vozač auta bio je pod dejstvom alkohola kako je napisao "Telegraf".
Dejan Davidovac povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi: Pijani vozač naletio na srpskog košarkaša
Vozač auta koji je udario Davidovca priveden je i određen mu je pritvor od 48 sati i u tom roku će biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.