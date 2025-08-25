Doskorašnji krilni centar Partizana Ajzeja Majk prešao u Bajern žaleći za neubedljivom epizodom među crno-bijelima u Beogradu
Doskorašnji krilni centar Partizana Ajzeja Majk zvanično je prešao u Bajern. Reprezentativac Kanade (203 cm, 27 godina), nije uspio da ostavi dubok trag među crno-bijelima u šampionskoj sezoni 2024/25, a u tome ga je spriječila i komplikovana povreda koju je zadobio na početku sezone.
Ajzeja Majk je potpisao ugovor sa Bavarcima do 2027. godine.
"Prelazak u Minhen je logičan korak, jer je nakon razgovora sa trenerom Gordijem bilo jasno da posjedujem vještine koje su tamo potrebne. Zbog povrede sam prošlu sezonu počeo van terena i stvari nisu išle kako sam planirao. Nikada nisam mogao da budem pravi ja: univerzalni igrač koji može da šutira, sam donosi odluke, igra na pozicijama tri i četiri, brani više pozicija - i, prije svega, unosi mnogo energije na teren", poručio je on u izjavi za Bajernov sajt iz Nikaragve, gdje igra na AmeriKupu za reprezentaciju Kanade.
"Ajzejina glad će oblikovati naš tim"
"U Partizanu nisam mogao da budem pravi ja": Ajzea Majk žali što ga Grobari nisu dobro upoznali zbog povrede
Sportski direktor Bajerna, legendarni srpski košarkaš Dragan Tarlać, najavio je da će Ajzeja donijeti veliki kvalitet i 'dubinu' sastavu njemačkog tima.
"Njegova sposobnost da igra na više pozicija omogućava nam još više opcija na obje strane terena. On je još jedan igrač u čiji talenat smo apsolutno uvjereni i koji želi da se dokaže u Minhenu. Glad koju Ajzeja ima - zajedno sa našom postojećom jezgrom i ostalim novim igračima poput Rokasa, Ksavijera, Kamara, Venjena, Džastinijana i Leona - oblikovaće naš novi tim. Zbog toga smo izuzetno srećni što je transfer uspio i što je sada dio našeg kluba."
Ajzeja Majk ostavio je sjajan utisak igraju za Burž od 2022. do 2024. i sa tim timom nastupio je u polufinalu Evrokupa. Potom je prešao u Partizan, a sada će pokušati "iz druge" da ostavi dobar utisak i ostvari značajnu ulogu u Evroligi.
Koga je Bajern doveo do sada?
Bajern je do sada doveo i plejmejkera Makabija Rokasa Jokubaitisa, plejmejkera Baskonije Kamara Boldfina, beka Reala Ksavijera Rejtan-Majsa, centra pariza Leona Kracera, centra Panatinaikosa Venjena Gabrijela... Takođe, srpski internacionalac Vladimir Lučić potpisao je produženje ugovora na još dvije godine.