Danski košarkaš Ife Lundberg na raskrsnici karijere.

Doskorašnji košarkaš Partizana Ajzea Majk zvanično je napustio Humsku, a očekuje se da njegovim stopama krene i Ife Lundberg. Danac je prošle sezone stigao među crno-bijele kao veliko pojačanje, ali je ubrzo zaradio epitet "najvećeg razočarenja". Jeste utisak popravio u finišu sezone, ali to nije bilo dovoljno da ubedi Željka Obradovića da mu pruži novu šansu.

Iako se spekulisalo da je Makabi zainteresovan za njegove usluge, situacija se znatno promijenila. Navodno su za iskusnog pleja "zagrizli" grčki Olimpijakos i ruski Zenit, prenio je "Telesport".

Lundberg je minule sezone odigrao 26 mečeva u Evroligi, prosječno bilježivši 9 poena, 2,2 skoka i 2,2 asistencije, dok je za tri poena šutirao 34,3%.

