Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nije bacio dres Partizana, kao što se piše na mrežama.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju (106:72) u poslednjoj provjeri pred Evropsko prvenstvo, a meč u Beogradskoj areni obilježila je i situacija u kojoj se našao kapiten Bogdan Bogdanović. Lider nacionalnog tima potpisivao je mnogo dresova svojih fanova, a na društvenim mrežama se "zavrtio" snimak na kojem se čini da jedan od njih sklanja od sebe.

Na prvi pogled čini se da je riječ o dresu Partizana, što je izazvalo brojne komentare navijača na društvenim mrežama. Zbog svega što se desilo, Bogdanović je morao da se oglasi i pojasni situaciju - dres Partizana nije bačen, Bogdan je zapravo skrenuo pažnju momku čiji je da mora da ga drži kako bi dobio autogram!

Vidi opis Bogdan vidio šta se piše o njemu i Partizanu i hitno se oglasio: "Nema zle krvi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

"Hvala daily Bogdane na objašnjenju", napisao je Bogdan uz osmijeh i dodao: "Nema zle krvi": Ovom objavom stavljena je tačka na temu, pa košarkaška reprezentacija Srbije sada može u potpunosti da se fokusira na predstojeće Evropsko prvenstvo i svoju ulogu favorita za zlatnu medalju.

Hvala daily Bogdane na objasnjenju

Nema zle krvihttps://t.co/HxUlgrFUBU — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)August 22, 2025

Bogdanović je sa 18 godina potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom, čiji je dres nosio naredne četiri godine. U prve dvije sezone nije imao veliku minutažu, ali je u naredne dvije bio jedan od najvažnijih igrača tima. Osvojio je četiri domaće titule, dvije ABa lige i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća, prije nego što se preselio u Fenerbahče.