Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nije bacio dres Partizana, kao što se piše na mrežama.
Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju (106:72) u poslednjoj provjeri pred Evropsko prvenstvo, a meč u Beogradskoj areni obilježila je i situacija u kojoj se našao kapiten Bogdan Bogdanović. Lider nacionalnog tima potpisivao je mnogo dresova svojih fanova, a na društvenim mrežama se "zavrtio" snimak na kojem se čini da jedan od njih sklanja od sebe.
Na prvi pogled čini se da je riječ o dresu Partizana, što je izazvalo brojne komentare navijača na društvenim mrežama. Zbog svega što se desilo, Bogdanović je morao da se oglasi i pojasni situaciju - dres Partizana nije bačen, Bogdan je zapravo skrenuo pažnju momku čiji je da mora da ga drži kako bi dobio autogram!
Bogdan vidio šta se piše o njemu i Partizanu i hitno se oglasio: "Nema zle krvi"
"Hvala daily Bogdane na objašnjenju", napisao je Bogdan uz osmijeh i dodao: "Nema zle krvi": Ovom objavom stavljena je tačka na temu, pa košarkaška reprezentacija Srbije sada može u potpunosti da se fokusira na predstojeće Evropsko prvenstvo i svoju ulogu favorita za zlatnu medalju.
Bogdanović je sa 18 godina potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom, čiji je dres nosio naredne četiri godine. U prve dvije sezone nije imao veliku minutažu, ali je u naredne dvije bio jedan od najvažnijih igrača tima. Osvojio je četiri domaće titule, dvije ABa lige i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća, prije nego što se preselio u Fenerbahče.