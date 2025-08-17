Crnogorski košarkaši nastavljaju sa sjajnim partijama na pripremama za Eurobasket, a potvrda toga je današnji meč sa Izraelom koji su “crveni” dobili 88:76.

Izvor: KSCG

Košarkaška reprezentacija Crne Gore nastavlja sa dobrim izdanjima tokom pripremnog perioda - ekipa Boška Radovića je danas u barskoj "Topolici" savladala Izrael (88:76) i stigla do druge pobjede u pripremnom periodu.

Naša reprezentacija je prethodno savladala Bosnu i Hercegovinu, a izgubila je od Francuske i Grčke.

Na veliki odmor Crna Gora je otišla sa 12 poena viška 49:37. U prvom poluvremenu blistao je Vučević, koji je ubacio 18 poena.

Izrael je u trećoj dionici zaprijetio, prišao na minus pet (52:47), ali je as Čikaga nastavio sa sjanom partijom.

U trećem kvaratalu je ubacio još devet poena, pa je naša selekcija i uoči posljednje četvrtine imala dvocifrenu prednost 69:57.

U četvrtoj četvrtini naš tim je održavao dvocifrenu prednost i priveo meč kraju do konačnih 88:76.

Vučević je meč završio sa 27 poena (dodao 10 skokova), 14 je ubacio Olman, 13 dodao Jovanović, a 11 Drobnjak.

Kod Izraela su se istakli Sorkin i Ginat sa po 13 koševa.

Crna Gora posljednju pripremnu utakmicu igra sa Turskom u Istanbulu 22. avgusta.