Košarkaši naše zemlje imali su dosta dobrih trenutaka i u trećem pripremnom meču za Eurobasket (69:61)

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Crnogorska košarkaška reprezentacija izgubila je kontrolni meč u Solunu od Grčke 69:61, nakon što je kontrolisala igru i rezultat tokom 30 minuta, ali pala u završnici i upisala drugi poraz na tri kontrolna meča tokom priprema za Evropsko prvenstvo. Ipak, Nikola Vučević i saigrači u još jednoj jakoj provjeri, kao prethodno protiv Francuske i Bosne i Hercegovine, pokazali su da će imati šta da kažu i na predstojećem Eurobasketu.

Crna Gora je meč počela sa petorkom Drobnjak, Kljajić, Slavković, Hadžibegović, Vučević. Ubrzo je selektor Radović počeo da rotira i bilo je jasno da želi da podijeli minutažu više nego na prethodna dva meča, posebno što je odmarao Vladimira Mihailovića koji je ostao van ekipe za ovu utakmicu. Zato je debitovao Kajl Olmen i pokazao već sada da može biti veoma značajna poenterska opcija, sa dodatnim prostorom za uigravanje do početka prvenstva.

Naši su dobro otvorili utakmicu, poveli 19:12 u finišu prve četvrtine, zonom natjerali rivala na šuteve spolja koje nisu pogađali u visokim procentima. Grci su se ipak trgli i preokrenuli serijom 10:0, da bi se potom igralo u egalu i sa dosta promašaja na obje strane – naših reprezentativaca za 2 poena (8/22), a grčkih u šutu za 3 poena gdje su u prvom poluvremenu imali čak 21 pokušaj, a pogodili samo dvije trojke. Nakon 5 vezanih poena Mitoglua Grčka je povela 31:26, ali su odgovorili Olmen i Drobnjak za novo vođstvo naših, u finišu poluvremena i Vučević pa se na odmor otišlo uz prednost Crne Gore 35:32.

U nastavku Crna Gora je održavala prednost, pogađali su Kljajić i Simonović, a u 6. minutu nakon trojke Vučevića bilo je 9 razlike, 47:38. Koristio je i skok u napadu, jer uhvatili smo 4 u trećoj četvrtini koja je završena vođstvom naše reprezentacije 51:45.

Posljednju su Grci otovorili sa 5 vezanih poena i vratili utakmicu u egal, a ubrzo i preokrenuli parcijalnim rezultatom 17:2 na 67:56 na 3 minuta do kraja. Podigli su domaći nivo igre u odbrani, bolje se kretali, presjekli nekoliko lopti i kažnjavali nas iz kontranapada u tim trenucima, dok je Crna Gora čitavih 6 minuta bila bez poena iz igre, sve do trojke Drobnjaka na 2 minuta do kraja. Tada je već bilo kasno da se vrati rezultatska neizvjesnost, a posljednju četvrtinu Grčka je dobila 24:10.

U našoj selekciji najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 13 poena i 7 skokova, po 11 su postigli Marko Simonović (6 skokova) i Igor Drobnjak. Na debiju u dresu reprezentacije, kajl Olmen je upisao 9 poena i 5 asistencija, od čega 8 poena u prvom poluvremenu, dok su u nastavku Grci uspjeli da ga zaustave. Hadžibegović je postigao 5 poena, Slavković, Kljajić i Jovanović po 4, Tomašević i Živanović nisu ulazili u igru, a kratko su na parketu bili Nikolić i Vučeljić.

Grčka je još jednom bila bez Janisa Adetokumba, dok se ne riješi pitanje osiguranja i dobije dozvola Milvokija za nastupe, a ovoga puta najefikasniji je bio Mitoglu sa 20 poena i 9 skokova, Dorsi je upisao 13 poena, Kostas Adetokumbo 11, a Larencakis 10.

Naredni meč naše selekcije biće prvi kod kuće, u nedjelju sa Izraelom u Baru.