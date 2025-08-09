Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Džavonte Smart novi je reprezentativac SAD.

Košarkaška reprezentacija SAD ovog ljeta učestvovaće na Amerikupu, a u timu neće biti najvećih zvijezda. Zapravo, neće biti NBA igrača, već će šansu da nose dres državnog tima uglavnom imati momci iz Razvojne lige i evropske košarke. Među njima, kao jedna od najvećih zvijezda, ističe se bivši košarkaš Crvene zvezde Džavonte Smart (26).

Bek koji je bio potpuni promašaj srpskog tima jer ekipi nije donijelo ni djelić onoga što se očekivalo sada ima priliku da Amerikance vodi do trofeja na kontinentalnom šampionu, što bi mu bio i najveći uspjeh u karijeri. Džavonte Smart je očigledno ubijedio stručnu javnost u SAD u svoje kvalitete, iako se u Evropi nije pokazao u najboljem svijetlu.

Smart je Crvenu zvezdu pojačao u januaru 2024. godine, a to mu je bio prvi dolazak u evropsku košarku. Trebalo mu je vremena da se privikne, problem su mu pravile vremenske zone, ali i igrice koje je igrao do duboko u noć sa svojim prijateljima u SAD. Nije bio u potpunosti fokusiran na košarku i to se vidjelo na terenu - bilježio je prosjek od 13,1 poena na osam utakmica ABA lige, kao i 7,2 na dvanaest u Evroligi. Pogledajte Smarta u dresu Zvezde:

Nakon kratkog iskustva u Srbiji, Džavonte Smart se vratio u SAD gde je igrao u Razvojnoj ligi, a zatim se preselio u Kanadu. Obukao je dres Otava Blekdžeksa, u kojem je eksplodirao. U prosjeku ima 28,4 poena na dvanaest mečeva, na procentu od 58 odsto iz igre, od čega 43 odsto za tri, dok gađa i penale 75 odsto. Ima i 6,3 asistencije po meču, 3,8 skokova, kao i 2,7 izgubljenih i 1,8 ukradenih lopti.

FIBA Amerikup je pandan Evropskom prvenstvu u košarci, a na njemu učestvuju reprezentacije iz Sjeverne i Južne Amerike. Ove godine takmičenje se održava u Nikaragvi, a Amerikanci su u grupi A sa Brazilom, Urugvajem i Bahamima. Od 12 timova koji učestvuju osam prolazi u nokaut fazu takmičenja, a Amerikanci s među favoritima za osvajanje iako ne idu u najjačem sastavu.