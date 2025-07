Visok je 191 cm, ima 27 godina i igra na poziciji kombo beka.

Izvor: KK Budućnost Voli

Momak rođen u srcu Luizijane, Baton Ružu, dolazi u Podgoricu iz NBA G lige, gdje je pri kraju prošle sezone nosio dres Ajova Vulvsa – razvojnog tima Minesote.

Ranije tokom prošle sezone nastupao je i u Evroligi, kao član aktuelnog prvaka Evrope – Fenerbahčea.

Visok je 191 cm, ima 27 godina i igra na poziciji kombo beka.

Na NBA draftu 2020. godine izabrala ga je Atlanta, a u najjačoj ligi svijeta nosio je dresove Portlanda i Los Anđeles Lejkersa.

Odigrao je ukupno 105 utakmica u NBA ligi, a najbolji utisak ostavio je u Trejl Blejzersima, gdje je na šest mečeva bilježio prosjek od 15,3 poena i 8,3 asistencije.

Krasi ga dobar šut, visok košarkaški IQ, kao i solidan skok za igrača koji pokriva spoljne pozicije.

Karijeru je počeo u NCAA kao igrač LSU univerziteta. U početku igrač zadatka, a do seniorske godine postao je lider ekipe i napada.

Kad smo već kod koledža – bio je jedan od najboljih studenata, diplomirao je na studijskom programu kineziologije, pa je imao i „rezervni plan“ – da se posveti medicini ako košarkaški put ne krene kako treba.

Skylar, welcome to Podgorica – welcome to Budućnost