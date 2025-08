Ostin Rivers smatra da je budućnost Los Anđeles Lejkersa u rukama Luke Dončića i da će naredne sezone Slovenac eksplodirati.

Kilaža Luke Dončića ne prestaje da bude tema u Americi. Sada se time bavio nekadašnji saigrač Nikole Jokića u ekipi Denver Nagetsa Ostin Rivers. Bivši dugogodišnji NBA košarkaš vjeruje da je Luka na putu da bude u top formi.

Mnogi su ga optuživali da koristi poznati lijek za mršavljenje "Ozempik", dok je on pričao naširoko o tome kako je promijenio sistem treninga i ishranu. Sada je Rivers istakao da smatra da je Dončić konačno na pravom putu da bude fizički na najvećem mogućem nivou.

"Luka Dončić je na naslovnoj strani "Mens Helta", ali to radimo sa Lukom Dončićem svakog ljeta. Hej, pogledajte ga, izgleda sjajno. To su uradili i sa Džejmsom Hardenom, sa Benom Simonsom u teretani. Dosta, umoran sam od toga. Ovo je drugačije. Znam da smo to gledali svakog ljeta sa Lukom kada izgleda mršavije jer igra mnogo za Sloveniju. Kažu da se poboljšao, a onda se vrati sa viškom kilograma. Ali sada je drugačije, sada mršavi zbog sebe. Vrlo vjerovatno ćemo gledati najbolju verziju Luke", rekao je Ostin Rivers u svojoj emisiji.

"Ja bih se odrekao Lebrona"

Što se tiče nove sezone Rivers smatra da je sada vrijeme da se Los Anđeles Lejkersi koncentrišu na budućnost i da je vrijeme da otjeraju Lebrona Džejmsa kako bi što više prostora u timu dobio sjajni Dončić.

"Ako sam ja u Lejkersima ja ću graditi tim oko Luke, što oni to očigledno rade. Ja bih probao da trejdujem Lebrona. Ako ste vlasnik koji pokušava da zaradi gomilu novca, Lebron Džejms vam donosi stotine miliona golara. Ali on i dalje može da igra sjajno.

To što je Lebron tamo znači da mu treba lopta u rukama. Ali Luka izgleda sjajno i ovo je stvarno. Nije kao ranije, nije kao Ben Simons koji svake godine pogađa sa poludistance sa svojim trenerom. Ne, neće se to desiti. Želimo najbolju verziju Luke i mnogi ga sada stavljaju kao favorita za MVP nagradu", istakao je on.

Ko je Ostin Rivers?

Ostin Rivers je bio srednjoškolska senzacija i nakon samo jedne godine na Djuku otišao je u NBA ligu. Igrao je u Nju Orleans Hornetsima, Los Anđeles Klipersima, Vašingtonu,. Hjustonu, Njujork Niksima, Minesoti i jednu sezonu sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima.

