Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Stefan Lazarević karijeru nastavlja u Španiji.

Izvor: MN Press

Srpski košarkaš Stefan Lazarević (28) po prvi put će igrati u inostranstvu! Nekadašnji igrač Crvene zvezde i FMP Železnika karijeru nastavlja u najjačoj ligi Evrope, gdje će nastupati za Bilbao.Baskijski tim je u prethodnoj sezoni ostvario jedan od najvećih uspjeha u istoriji, pošto su osvojili FIBA Evropa kup, drugo po snazi takmičenje u toj organizaciji.

Lazarević stiže kao veliko pojačanje za novu sezonu, jer ima bogato iskustvo igranja u regionalnoj ABA ligi, ali i u međunarodnim takmičenjima na cijelom kontinentu. Prethodne sezone igrao je FIBA Ligu šampiona sa FMP-om, dok je godinama nastupao za Crvenu zvezdu u Evroligi!

Prethodne sezone Lazarević je u dresu tima iz Železnika u proseku davao 9,8 poena uz 8,4 skoka na mečevima FIBA Lige šampiona, dok je u ABA ligi imao 13,3 poena i 7,1 skok. Lazarević je u karijeri odigrao 74 meča u Evroligi, a za Crvenu zvezdu je u tom takmičenju prosječno beležio 2,2 poena i 1,8 skokova.

FICHAJE: El alero internacional serbio Stefan Lazarevic (Belgrado, 28 años, 1.98m), nuevo hombre de negro



✅ 9.8 puntos y 8.4 rebotes en la BCL 24/25

✅ 13.3 puntos y 7.1 rebotes en Liga adriática 24/25 con FMP Soccerbet

✅ 74 partidos Euroliga con Estrella Roja



Ongi etorri…pic.twitter.com/O8xS368jPu — Surne Bilbao Basket (@bilbaobasket)July 30, 2025

Sa ekipom Crvene zvezde Stefan Lazarević je osvojio dvije titule u ABA ligi, tri titule u KLS, kao i tri Kupa Radivoja Koraća. Svojevremeno je osvojio i takmičenje Evrolige za mlade košarkaše, dok je sa nacionalnim timom stigao do bronze na Evropskom prvenstvu do 16 i srebra na Evropskom prvenstvu do 18 godina.