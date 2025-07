Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić potpuno se slomio od emocija u Subotici zbog pobjede svog grla na Dužijanci, čuvenoj trci.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić (30) skakao je od sreće u Subotici, jer je njegovo grlo Demon Delest pobiedilo na čuvenoj trci Dužijanci u Subotici. A ona mu znači više nego ijedan uspjeh u košarci.

Nikola je primio nagradu od organizatora, ljubazno odgovarao na čestitke, davao ih i emotivno kao malo kada govorio za TV Arena sport u društvu Vladimira Pribića, trenera iz svoje štale.

"Rekao sam već davnih dana, da sam sve svoje velike pobjede i velike poraze doživio u ovom sportu. Svi ti ljudi koji se bave ovim sportom sa mnom su moji drugovi, prijatelji, kućni prijatelji i doživljavaju ovo kao ja. Bavimo se ovim iz hobija, povod nam je da se zabavljamo, družimo i uživamo u životu".

"Kod nas je jako jednostavno, ako ne dođeš prvi, nisi nikoji", nasmejao se on upitan za vozača Karminea, koji je iz Italije.

"Šalim se naravno, kao što je Vlada rekao, on je u Top 10 najboljih vozača u Italiji, sa ne toliko velikim brojem voćnji. Moramo da se zahvalimo našem Frančesku, veterinaru koji godinama dolazi da nam pomaže, tu su i Nemanja i Miloš, oni su stub naše priče i osnova naša bez koje ne možemo da funkcionišemo. Naravno, moj otac Branislav Jokić i strika Sloba zaslužni su za organizaciju... Kolega Vladimir i ja zaslužni smo da sve to pogoršamo".

"Zbog Vladimira sam ovo zavolio"

Zagrlivši još jednom, Vladimira Pribića, Nikola je dodao:

"Zbog Vladimira sam zavolio ovaj sport, zbog njega se ovim i bavim, ovo je veliki uspjeh za nas. Kao što sam rekao, najveće uspjehe i neuspjehe doživio sam u ovom sportu, to znaju i uspijevaju da me kontrolišu koliko - toliko. Sledi derbi u Somboru, nismo neki favoriti, ali nismo bili ni ovdje. Nadamo se čudu, ali derbi je trka života, ne pobjedi najbolji, nego najsrećniji. Videćemo šta možemo da uradimo".

Pun emocija Nikola će otići da proslavi ovaj uspjeh, a svi navijači reprezentacije Srbije nadaju se da će u ponedeljak biti potvrđeno da će igrati za nacionalni tim na Eurobasketu u Letoniji krajem avgusta i početkom septembra.

Zašto mu je Dužijanca tako bitna?

Jokićeva omiljena trka Dužijanca održava se tradicionalno u Subotici u dva trčanja i na njoj je ostvario i najveći trijumf u konjarenju.

"Moj prijatelj je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio prije 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobjeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobjedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro... I MVP nagradu", priznao je jednom prilikom Jokić u izjavi za TV Arena sport.

Bonus video: Pogledajte pobedu Jokićevog grla i njegovu reakciju

Nikola Jokić u suzama nakon pobede na čuvenoj Dužijanci u Subotici!pic.twitter.com/2gOWM9YZj8 — Arena Sport TV (@arenasport_tv)July 27, 2025