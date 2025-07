Kuper Fleg neće igrati do kraja Ljetne lige, jer se iz Dalsa plaše i minimalnih povreda mlade NBA senzacije.

Izvor: John Byrum/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Dalas je imao priliku da dovede prvog pika ovogodišnjeg NBA drafta. Kuper Fleg je novi igrač tima iz Teksasa, ali umjesto da u njegovim partijama uživamo već sada tokom Ljetne lige, on neće ponovo izaći na teren sve do početka sezone. Razlog je vrlo jednostavan, Dalas strahuje do novih povreda svojih igrača i zbog toga ćemo momaka visokog 206 centimetara vidjeti tek sredinom oktobra, kad počne ligaški dio sezone.

Kuper Fleg odigrao je svega dvije utakmice u dresu Dalas i pokazao da će biti veliko pojačanje u novom klubu. Prvi meč završio je sa 10 poena, šest skokova i četiri asistencije, ali već u sljedećoj utakmici protiv San Antonija zablistao je - ubacio je 31 poena, uhvatio četiri lopte i dodeli jednu asistenciju i sve to uz procenat šuta od 48 posto.

Ali što smo ga gledali, gledali smo ga - do početka ligaškog dijela takmičenja. Dalas je u sezoni za nama izgubio veliki broj igrača zbog povreda, te nema sumnje da u ovoj franšizi strahuju i zbog prvog pika na draftu. Tim iz Teksasa odlučio je da ništa ne rizikuje do početka takmičenja, te zvijezda Djuka ispred sebe ima jednu obavezu, a to je da naporno trenira kako bi se odmjerila snage sa najboljima u ligi.

Bez kojih igrača je Dalas ostao tokom sezone?

Čini se da je karma Dalasa u sezoni za nama bila veoma loša. Najpre je ovaj tim trejdovao Luku Dončića u Lejkerse i tako ostao bez zvijezde ekipe, a stanje na tabeli jasno je pokazalo da je to bila velika greška. Nisu Maveriksi imali nikakvu šansu u plej-ofu, a tada im je nedostajao i veliki broj igrača...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Odmah po dolasku u tim Entoni Dejvis je doživio povredu, a osim na njega Dalas nije mogao da računa na Kajrija Irvinga, Dantea Egzuma, Danijela Gaforda, Dereka Lajvlia i Pi-Džej Vašingtona, Džejden Harsi, pa je tako ovaj tim u jednom momentu mogao da računa na svega devet igrača u ekipi... Zbog toga ne čudi strah od povreda kad je Dalas u pitanju.

Na kraju krajeva, Fleg prelazi iz koledž košarke koja je u potpuno drugom ritmu kad je u pitanju takmičenje, a sada će u najjačoj ligi na svetu odigrati 82 utakmice za manje od godinu dana. A, pad koji je doživio u drugom meču dodatno je izazvao strah od povrede, te Dalas želi da Kupera ostavi maksimalno svježeg za narednu godinu.