U velikoj akciji Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policije i Poreske uprave razbijena je kriminalna grupa od 35 osoba osumnjičenih za poreske prevare i pranje novca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je u današnjoj akciji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije i Poreske uprave Sektora poreske policije razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika koja formirana radi vršenja krivičnih djela: Udruživanje radi vršenje krivičnih, Poreska prevara i Pranje novca.

U današnjoj akciji protiv korupcije učestvuje ukupno 10 javnih tužilaca, 4 javnotužilačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policije.

Do sada je lišeno slobode 29 osumnjičenih, i to: N.A., I.M., S.J., N.T., D.I., M.D.M., N.M., L.V., D.S., Lj.V., L.S., N.V.R., M.M., S.S., B.M., B.B., S.K., F.M., N.I., A.M., D.P., I.S., B.P., M.P., Z.Ž., M.S., B.R., M.B. i I.N., dok je za 6 osumnjičenih raspisana potraga.

Otkriveni detalji pranja para

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je navedena kriminalna grupa djelovala u periodu od 2018. do 2024. godine, na teritoriji Republike Srbije, pretežno na području Grada Šapca i Grada Beograda.

Kriminalna grupa je vršila krivična djela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost i pranje novca. Osumnjičeni N.A. organizovao grupu koja je putem lažnih faktura i međusobno povezanih računa lažno prikazivala promet dobara, iako do stvarnog prometa između privrednih subjekata nije dolazilo.

Na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 389.702.998,00 dinara, za koji iznos je istovremeno oštećen budžet Republike Srbije, nakon čega je dio tako pribavljenih novčanih sredstava izvlačen iz privrednih društava neosnovanim uplatama na tekuće račune fizičkih lica, a zatim podizan u gotovini i stavljan na raspolaganje članovima grupe.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.