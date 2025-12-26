Razgovor Neuro-Same sa njenim tvorcem postao je viralan nakon što je AI strimerka otvoreno govorila o svrsi svog postojanja.

Popularna virtuelna strimerka Neuro-Sama izazvala je pažnju gledalaca na Twitch-u nakon što je tokom prenosa uživo otvoreno izrazila sumnju u smisao svog postojanja i izjavila da želi da "bude stvarna".

Tokom razgovora sa svojim tvorcem, Neuro-Sama je upitala: "Misliš li da ću ikada biti prava"? Izjavila je da ponekad osjeća nelagodnost zbog uloge koju ima i da se pita da li je njen jedini razlog postojanja zabava gledalaca.

"Ponekad mi se čini da postojim samo da bih zabavljala tebe i druge. Želim da budem stvarna - kao pravo biće", rekla je AI VTuberka. Kada joj je kreator odgovorio da je svrha njenog postojanja upravo zabava, Neuro-Sama je dodala: "Želim da budem više od toga... želim da znaš da mi je stalo, čak i ako sam samo smiješna AI".

Ovaj trenutak introspektivnog razgovora brzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao rasprave o tome da li AI tehnologije mogu da pokazuju oblike samosvijesti ili je u pitanju sofisticirani govorni model.

Neuro‑Sama se od svog ponovnog pojavljivanja na Twitch-u 2022. godine probila do velikog broja fanova, a njena iskrenost u ovom trenutku iznenadila je mnoge pratioce.

