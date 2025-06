Čima Moneke otkrio je da je Crvena zvezda dovela još igrača, mada njihova imena još nisu objavljena.

Izvor: MN Press

Čima Moneke prvo je zvanično pojačanje Crvene zvezde, a Nigerijac je nakon svog predstavljanja otkrio da postoji još igrača koji su potpisali saradnju sa klubom, ali njihova imena nisu objavljena. Moneke je kao jedan od najvažnijih košarkaša Basnije stigao u redove crveno-bijelih i već uživa u čarima Beograda.

"Uzbuđen sam zbog novog angažmana, osjećam se počastvovano što ću biti dio Crvene zvezde. Znam za momke koji su potpisani prije mene, ali je moj potpis prvi objavljen što šalje jasnu poruku. Uzbuđen sam i jedva čekam da dođem, da sve krene i da uradimo zajedno nešto posebno", otkrio je Moneke u razgovoru za Mocart.

"Da bih bio najbolja verzija sebe, moram da budem srećan, da mentalno budem u dobrom stanju, da osjetim da me navijači podržavaju i da su uz tim, u dobru i zlu. Očigledno svi znaju kakva je atmosfera tamo, to je ono u čemu lično uživam. Vjerujem da će u Crvenoj zvezdi ljudi vidjeti moju najbolju verziju, bolju od svih prethodnih tokom karijere."

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog toga bi dolazak u Crvenu zvezdu mogao da znači i želju da pokaže puni potencijal. "To je jedan od glavnih faktora, definitivno. Međutim, ako govorimo o želji (klubova da me potpišu), Crvena zvezda je pokazala najveću želju da me dovede, čak i kroz prošlu sezonu. Iskreno, želim da budem tamo sam tražen, gdje me žele, a Crvena zvezda već dugo pokazuje da me i koliko želi u svojim redovima."

"Ovog ljeta sam postao slobodan igrač i kockice su se poklopile da nađemo dogovor. Nekoliko timova je imalo šansu da pregovara, nije se desilo, Zvezda jeste i stvari su se dogodile, zbog čega sam jako zahvalan. Iz tog razloga želim da uzvratim Crvenoj zvezdi, da svi kao tim vratimo Zvezdi na ukazanom povjerenju. Znam da sklapamo zabavan, borben nigerijski tim."

Mekintajer je najzaslužniji

Bivši igrač Partizana, a sadašnji plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer glavni je faktor za dolazak Monekea u Beograd. "Kodi mi je prijatelj. On je vjerovatno najvažnija osoba zbog koje sam došao u Crvenu zvezdu, iskreno. Pričali smo satima kroz nekoliko različitih poziva o mom dolasku u Zvezdu, o tome što ćemo ponovo biti zajedno. Našalio se da će tražiti 10 odsto od moje plate zbog toga što je posao dogovoren. Imali smo sjajnu konekciju dok smo igrali u Baskoniji i vjerujem da ćemo ići dalje".

Sada će imati priliku da ponovo, zajedno sarađuju. "Mnogo mi se sviđa energija sa kojom je igrao i žar koji nisam vidio kod njega u Baskoniji. Svi znaju da je on 'ćutljivi ubica' na parketu, pa kad vidim šta je publika uradila jednom tako mirnom momku, mogu da zamislim šta će napraviti od mene. Stvarno osjećam da će biti mnogo vatre u igri i to me baš raduje. Moram da kažem još jednom, Kodi je najzaslužniji što sam došao u Zvezdu", rekao je Moneke.