Istraživanje pokazuje da više od 20% YouTube preporuka za nove korisnike čine AI klipovi slabog kvaliteta, namijenjeni isključivo skupljanju pregleda.

Izvor: YouTube / Bandar Apna Dost

Logično je pomisliti da YouTube novim korisnicima servira ono najbolje što platforma ima da ponudi. Međutim, stvarnost je potpuno drugačija. Istraživanje je pokazalo da više od 20 odsto preporučenih klipova čini sadržaj slabog kvaliteta, generisan vještačkom inteligencijom, čiji je jedini cilj prikupljanje pregleda.

Kompanija za video montažu Kapwing istraživala je sadržaje 15.000 najpopularnijih Jutjub kanala na svijetu, odnosno po prvih 100 u svakoj državi.

Rezulati istraživanja su pokazali da 278 YouTube kanala sadrži materijale koje je napravila isključivo vještačka inteligencija, prenosi RTS.

Kada je riječ o finansijama, sadržaj slabijeg kvaliteta, napravljen vještačkom inteligencijom, sada opslužuje društvene medije i generiše oko 117 miliona dolara godišnje.

Svi analizirani kanali na Youtube-u koji za sadržaje koriste vještačku inteligenciju, zajedno su prikupili više od 63 milijarde pregleda i imaju 221 milion pretplatnika.

Bandar Bhai ka Girlfriend ke sath Lafra Izvor: Bandar Apna Dost

Zanimljivo je da su istraživači kreirali i novi YouTube nalog i tako direktno utvrdili da je 104 od prvih 500 preporučenih video snimaka korisnicima bila mješavina materijala koji je napravila vještačka inteligencija.

Trećina od oko 500 video snimaka ocijenjena je kao "idealna za truljenje mozga", odnosno za, kako istraživači objašnjavaju, mentalni pad uslijed konzumiranja prekomjernog, trivijalnog i nekvalitetnog onlajn sadržaja.

Analiza koju je sproveo "The Guardian" ranije ove godine, otkrila je da je skoro deset odsto najbrže rastućih kanala na YouTube-u bilo plod vještačke inteligencije, koji prikupljaju milione pregleda, uprkos naporima platforme da obuzda "neoriginalan, neautentičan sadržaj".

AI kanali koje je na YouTube rangirala kompanija Kapwing su globalno gledani, u Španiji imaju 20 miliona pretplatnika, u Egiptu takvi kanali imaju 18 miliona pratilaca, 14,5 miliona u SAD, i 13,5 miliona u Brazilu.

Najgledaniji AI kanal koji je ocjenjivan u ovoj studiji, Bandar Apna Dost je indijski, i za sada bilježi 2,4 milijarde pregleda.