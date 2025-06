Najstariji srpski košarkaš Aleksandar Kerković, igrač, trener i blistavi košarkaški um, preminuo je u dubokoj starosti.

Izvor: Youtube/Marija Ruzic TV autor/printscreen

Tužna vijest za srpsku košarku - preminuo je Aleksandar Kerković, najstariji srpski košarkaš. Legendarni sportista stariji od srpske košarke i jedan od njenih najznačajnijih pionira dočekao je duboku starost, a napustio nas je u 103. godini. U srpskog košarci biće zapamćen kao igrač, trener, autor knjiga o sportu, ali i kao najbolji prijatelj Radivoja Koraća.

U Čačku je završio osnovnu i srednju školu, da bi se potom preselio u Beograd i diplomirao 1952. godine na DIF-u. 19 godina kasnije je magistrirao na fakultetu fizičkog vaspitanja u glavnom gradu Srbije, dok je doktorat stekao tri godine kasnije na FIlozofskom univerzitetu u Nišu.

Košarkom je počeo da se bavi tokom Drugog svjetskog rata 1942. godine, tokom prinudnog rada pod njemačkom okupacijom. "Bio sam zarobljen, Njemci su me naučili da igram košarku. Pitali me kako se mi zabavljamo, i da li možemo da napravimo koš, da se ubacuje lopta. To je bilo 1942. godine, od tada igram košarku. I zato imam zlatnu medalju Borca iz Čačka. Kada sam došao u Niš, nigdje košarke nema, prvo što sam radio pravio sam koš", pričao je Kerković.

Bio je član nacionalnog tima u košarci sedam godina kasnije, dobitnik je i prestižnog sertifikata International Basketball Certificate of FIBA u Švajcarskoj 1975. Poslije četiri godine otišao je na specijalizaciju na košarku u Sjedinjene Amerićke Države. Aleksandar Kerković je jedan od osnivača tri košarkaška kluba: Studenta iz Niša, Borca iz Čačka i KK DTV Partizan u Šapcu. Kao trener učestvovao je u stvaranju dvojice najbitnijih ljudi za "čačansku školu košarke" - trenirao je Dragana Kićanovića i Željka Obradovića.

"Ne znam odakle da krenem. Prvo, od Dragana Kićanovića u Čačku i Željko Obradović što trenira Partizan. Radivoj Korać, to mi je bio glavni učenik i glavni prijatelj", pričao je Kerković, koji je učestvovao i u košarkaškom obrazovanju Svetislava Pešića, jednog od najboljih evropskih trenera i aktuelnog selektora Srbije.