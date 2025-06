Bivši košarkaš Zvezde analizirao je pad forme crveno-bijelih u završnom dijelu sezone i odluke trenera Janisa Sferopulosa sa kojima se ne slaže.

Izvor: MN Press/ Miljanov korner - sportski podkast

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić analizirao je sezonu crveno-bijelih i njihov drastičan pad u završnici, u kojoj su ostali bez plasmana u finale ABA lige poslije 11 godina. Prema njegom mišljenju, sve je krenulo nizbrdo poslije Kupa Koraća, kada se činilo da je plasman u plej-of Evrolige na dohvat ruke.

"Pad je bio ogroman od Kupa. Sferopulos je radio nešto što dugo nisam vidio i ne mogu da vjerujem u to. A, to je koketiranje sa velikim brojem igrača i raznim petorkama. Osim Kalinića nisi imao drugog nosioca ekipe. Drugi se tražio i mogao je da bude od Nedovića, Mekintajera, Jaga, do Petruševa... Mijenjali su se kako ide utakmica i nekad bi vas iznenadio i u timu od 12 igrača, ali ne možete ništa da kažete jer je imao rezultat, Zvezda je bila u vrhu cijele sezone. Događalo se da igrači koji ne igraju po dvije utakmice uđu i daju trojku za pobjedu i ne bude vam jasno", kazao je Aleksić u podkastu "Miljanov korner".

Prema njegovom mišljenju, prerano je objavljeno da je Sferopulosu produžen ugovor. Dogodilo se to početkom januara.

"Dogodilo se onda i produženje ugovora, možda i malo brže po meni. Ne kažem da to nije zaslužio, ali javnost to ne bi trebalo da zna, ni igrači. Sada ovo nagađam, ali sve mi se činilo kao da se Zvezda zadovoljila. Tu je, kupuju se karte za Abu Dabi, Zvezda je bila na skoru 16-10, imala je pred sobom osam utakmica u Evroligi koje nisu tako teške, od toga pet kod kuće, prema rasporedu je to moglo da se dobije.... Mislim da je tu možda neka ličnost, trener ili neko iz uprave, morao da ne dopusti ekipi da se relaksira. Tako mi je djelovalo - da je došlo do relaksiranja i da su se svi oslonili na onog drugog. Izgubila se oštrica poslije Kupa u svim utakmicama", kazao je bivši igrač crveno-bijelih.

"Ulazio u nepotrebnu interakciju sa medijima, publikom..."

Aleksić je rekao da se u toj fazi sezone vidjela i nervoza grčkog trenera. Na kraju sezone prestao je da razgovara sa novinarima na konferencjiama, već je u plej-ofu govorio šta bi imao i samo odlazio bez prilike da ga neko nešto pita.

"I onda smo prvi put vidjeli i malo nervozu Sferopulosa. Do Kupa je plenio staloženošću, a poslije toga je ulazio u nepotrebnu, negativnu interakciju sa medijima, novinarima, sa publikom u jednom momentu... Trebalo bi da budete svjesni snage medija, kao iskusan trener moraš to bolje da hendluješ, trpiš, zbog tih medija i navijača imaš punu halu... Moguće je da je sve stiglo sa produženjem, kao osoba osjećaš da si stabilniji, pa su ti pozicije bolje, možda to i igrač osjeti. Neću da ispadne da tvrdim da su to razlozi, ali za tako iskusnog trenera bi snaga trebalo da bude tempiranje forme. Moraš da budeš najbolji kada bi trebalo da budeš najbolji", kazao je Aleksić.

Prema njegovim riječima, Sferopolos je kasno počeo da pravi "kostur ekipe".

"Zvezda je držala odličan kontinuitet tokom sezone, ali energija i nervoza su se uvukli. Mislim da je Sferopulos počeo poslije toga kasno da pravi kostur, jer ako si šmekerski išao ovako, drži to do kraja. To nepovjerenje Jagu, vjerovanje u Mekintajera, pa odjednom nemaš ni jednog, ni drugog, a onda svi skoče na Jaga. On je rezerva, kada ga gledam ne gledam ga kao nosioca. Znamo da je doveden tako da nije skup i da nije megazvijezda. Radio je svoj posao kada je glavni plejmejker odmarao, a onda kad 'zaglavinja', onda ga kritikuju", dodao je Aleksić.

"Kalinić i Teodosić su morali bolje"

Zvezda je završnicu sezone odigrala bez teško povrijeđenih Dejana Davidovca i Džoela Bolomboja, ali i suspendovanih Miloša Teodosića i Nikole Kalinića, kojima je zabranjeno da igraju zbog svađe sa čelnicima lige u toku meča (Teodosić) i zbog gađanja publike u "Morači" (Kalinić).

Aleksić tvrdi da su obojica morali bolje.

"Važno je reći da je Zvezda ove godine napravila iskorak, uzela Kup - važno takmičenje sa velikim energetskim nabojem, a onda je ABA odigrana izduvano, bez motiva, sa povredama koje su uslijedile i sa veoma nepromišljenim potezima iskusnih igrača. Oni su majstori košarke, ali ne smiju takve stvari da dopuštaju sebi. Miloš je malo mlađi od mene, uvijek bih platio kartu da ga gledam, ja sam igrao košarku zbog njega tako da se dopadnem publici, ne moram da ga hvalim ovdje, ali u tim trenucima je morao da svede svoje reakcije, koliko god da je bio u pravu. Isto je i za Kalinića, koliko god je isprovociran, ne pravdam to, ali u iskusnim godinama morate da budete jači od pritiska, ambijenta koji je po meni i tendenciozno napravljen. Morate da pokažete da ste iznad toga", dodao je bivši košarkaš Zvezde.