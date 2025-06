Denver bi svojim odlukama mogao da uništi sezonu Nikole Jokića. Kao glavni problem navodi se to što još uvek čekaju sa izborom generalnog menadžera.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Da li je sezona Nikole Jokića već sada u opasnosti? Najbolji košarkaš na svetu je na godišnjem odmoru, čeka se njegova odluka u vezi sa igranjem za Srbiju na Evropskom prvenstvu, a u Denveru je haos. Tako pišu američki mediji kojima je potpuno nejasno šta u klubu rade i zašto toliko čekaju sa angažovanjem generalnog menadžera. Čoveka koji mora da donese one najvažnije odluke u vezi sa timom.

"Prošla su oko dva mjeseca od kada su otpušteni trener Majkl Meloun i generalni menadžer Kalvin But. Dejvid Adelman je postavljen za novog šefa stručnog štaba i vjerovatno biste pomislili da će do sada da postave čovjeka koji će da vodi franšizu. Pomislili biste da će Džoš Krenke što pre da odradi svoj dio posla i da dovede čovjeka koji bi imao što više vremena da se spremi za predsezonu koja može da bude najvažnija u istoriji kluba", navodi se u tekstu "USA today".

Objašnjavaju detaljno i zašto je baš taj čovjek ključna figura za sve što Nagetsi moraju da urade, što prije.

"Znate, onu sezonu gdje će konačno da naprave dublji roster za trostrukog MVP-ja Nikolu Jokića, posebno posle njegovog javnog nastupa gde se žalio na nedostatak dubine sastava posle eliminacije u plej-ofu. Još jednom, pomislili biste na sve to, ali biste pogrešili. Evo, dva meseca kasnije, draft se približava, iako Denver nema nijednog pika na draftu, ali drugi timovi vode razgovore i pregovore sa slobodnim agentima, raznim metama, dok Nagetsi sede i odugovlače bez generalnog menadžera. Ako Denver želi potencijalno da uništi sve planove koji znače da će Jokić da dobije pomoć ovog ljeta, onda nisu mogli da izaberu goru rutu za to."

Šta se dešava u klubu?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema pisanju lokalnog "Denver posta" niko ne zna šta se tačno dešava u klubu. Kako se pojašnjava "ili rade stvari toliko tajno i diskretno da niko ne može da dođe do informacija ili planiraju da promovišu trenutnog zamjenika Bena Tenzera u generalnog menadžera". Nikome nije jasno zašto to ne urade, ako je to zaista ono što se krije iza svega toga.

Bilo je jasno da postoje problemi na relaciji Meloun-But koji nisu rešeni kada je trebalo da budu. Prvenstveno se to odnosilo na izbor igrača i to što je trener verovao više veteranima, a generalni menadžer je hteo da igraju mlađi igrači koje je on izabrao na draftu. Zato se očekivalo da bi novi generalni menadžer mogao da bude neko van kluba, koji će da donosi teške odluke kada su neophodne i ko neće biti pretjerano emotivan u svemu tome. Zato i postoji toliko upitnika oko Tenzera koji je ipak dugo u klubu i koji je možda previše blizak sa ljudima unutar franšize.

Ono što je jasno jeste da je Jokiću neophodna pomoć, da će morati da se naprave određene promjene u sastavu. Isto tako je jasno da vrijeme polako ističe. Nije još toliko alarmantno, ali definitivno polako teče...