U toku jučerašnjeg dana Duško Vujošević otputovao na transplantaciju bubrega koja će biti obavljena na klinici u Minsku.

Poznati košarkaški trener Duško Vujošević danas će biti operisan u Minsku, prenosi "Sport Klub". Vujošević je u toku jučerašnjeg dana otputovao u prijestonicu Bjelorusije gdje će danas u jednoj specijalizovanoj klinici za nefrologiju imati transplantaciju bubrega, objašnjeno je.

Već godinama unazad Vujošević je imao problema sa bubrezima, a dvije godine nalazio se u programu transplatacije klinike u Minsku, odnosno imao je redovne terapije do momenta kada se pojavi donor.

"Vijest o tome da je transplatacija moguća zatekla ga je u Podgorici juče u 17.30 i nekako je uspio da uhvati let za Moskvu u ponoć, a potom stigne na vrijeme u Minsk jutros u ranim satima. U toku dana se očekuje da će biti izvršena transplantacija bubrega", ispričao je novinar Igor Miklja za "Sport Klub" uz poruku da je informaciju saopštio u cilju sprečavanja spekulacija o tome gdje se nalazi i u kakvoj je stanju.

"Više informacija će ponuditi kada operacija bude obavljena i zamolio da se porodica i on ne uznemiravaju dok cio ovaj proces traje. Dule je u dobrom raspoloženju, optimista je i borac po prirodi".

Duško Vujošević je jedan od najtrofejnijih košarkaških trenera sa ovih prostora koji je najdublji trag ostavio u Partizanu koji je vodio u četiri mandata. Prvo od 1987. do 1989. godine, pa od 1990. do 1991, a zatim i dva puta u ovom vijeku - prvo od 2001. do 2010, pa od 2012. do 2015. Trenirao je još i Crvenu zvezdu, CSKA Moskvu, Limož...