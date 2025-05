Kako je Majk Miler "prorekao" sudbinu Nikole Jokića u Denveru posle prvog treninga? Čim ga je vidio u Denveru rekao je gazdi kluba da je poseban.

Izvor: Hector Acevedo / Zuma Press / Profimedia / YouTube / Pardon My Take

Uoči večerašnje utakmice Oklahome i Denvera (21.30) vidjeli smo da mediji u SAD sugerišu da "Nikola Jokić više nije isti" i da se "promijenio posle 10 godina u NBA ligi" što je naravno ipak sasvim prirodno posebno kada prođete put od 41. pika na draftu do najboljeg igrača svijeta.

Upravo o tim počecima Nikole Jokića govorio je njegov nekadašnji saigrač Majk Miler koji nije ni znao za njega dok ga nije vidio na prvom treningu u Denveru. U jednom podkastu, Miler je ispričao da je odmah "vidio nešto".

Kako je rekao Jokić u tom trenutku nije izgledao kao profesionalni košarkaš, ali je odmah gazdama kluba saopštio da će u njemu dobiti košarkaša za budućnost: "Potpisao sam ugovor u Denveru. Stigao sam u trening kamp dva dana kasnije na trening jer sam imao otkupnu klauzulu od Portlanda. Trening se završava polako, a trener Meloun, vlasnici Kronke iz uprave dolaze i pitaju: 'Pa šta misliš o ovom timu?' Ja kažem: 'Ne znam ko je taj debeli ružni klinac, ali on je vaš najbolji igrač i niko mu nije ni blizu", uz osmijeh je sada ispričao Miler.

Šta je to Miler primijetio kod Jokića?

Mike Millers first time seeing Jokic is so good@PardonMyTakepic.twitter.com/qebNhFZn8I — Big Cat (@BarstoolBigCat)May 16, 2025



""U to vrijeme imao je mane, njegovo telo nije bilo sjajno, ako pogledate njegove stare snimke sa testiranja, vidite da ne skače visoko, ali nikad nisam video da je lopta kod nekog klinca kao u Metriksu. Potpuno stane i igra se uspori. Kod mladih igrača igra je prebrza, izgube lopte, prave greške i treneri ih ne koriste".

Slikovito je objasnio Majk Miler šta je prvo vidio kod mladog Jokića: "Nikada ranije nisam vidio mladog igrača da to radi, a onda nije igrao do pola sezone jer su imali Nurkića tamo. Bio je to mlad, perspektivan tim. Rekao sam Melounu: 'Morate da pustite tog tipa da raste ili se nekoga riješite'".

"On je najbolji i toliko je prokleto dobar u košarci", poručio je nekadašnji NBA košarkaš koji se nije dugo zadržao u Nagetsima, ali bio je u pravu kada je savetovao trejd Nurkića.

Kako je Miler dao nadimak Jokiću?

Svaki put kada čujete "Džoker" za Nikolu Jokića, morate znati da je za to "kriv" Majk Miler. Mučio se da izgovori njegovi ime i prezime, uz to mu se dopalo i kako je duhovit, tako da je Somborac za čitavu svlačionicu tokom 2015. godine postao "Džoker" i to se do danas zadržalo.

"Trebalo je da zaštitim taj nadimak, da uradim 'trejdmark', loš poslovni potez", nasmijao se Miler u jednom intervjuu.