Da li će Oklahoma lako izbaciti Denver i otići do titule? Baš oko toga raspravljali su se Čarls Barkli i Šekil O'Nil, pošto jedan od njih misli da Nikolu Jokića nikako ne treba otpisivati. Svi se uključili u diskusiju u studiju.

Čarls Barkli rekao je da će Oklahoma osvojiti bez ikakvih problema titulu šampiona NBA lige i u to je prilično siguran. Barkli prosto ne veruje u Nikolu Jokića i njegov Denver, a kamoli u nekog drugog, da može da iznenadi Oklahomu do kraja sezone i ocenjuje da je to "tim bez mane".