Trener Panatinaikosa oglasio se o neprijatnostima koje je doživio na gostovanju Efesu. Ima jedan apel za navijače Panatinaikosa.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman rekao je da se ne ljuti ni na koga za neprijatnost koju je doživio u porazu od Efesa prošle nedelje. Na to što su ga "prozivali" navijači čijem je klubu donio dvije titule prvaka Evrolige, trofejni turski stručnjak kaže da se takve stvari događaju i da razumije sve.

"Zapravo, sada ne razmišljam o tim stvarima, jer ništa ne može da obriše moje uspomene i moje poštovanje prema tom klubu, Anadolu Efesu, kao ni prema mojim prijateljima koji tamo rade - predsjedniku kluba, ljudima u klubu koji su moji prijatelji i porodica", kazao je on pred majstoricu, zakazanu za utorak u 20.45 časova.

Navijači Efesa skandirali su mu "Atamane, uzmi tajm-aut", što je poklič kojim su ga provocirale pristalice Fenerbahčea još dok je bio trener Galatasaraja od 2012. do 2017.

"Nažalost, navijači nekad to rade, ali mislim da naši navijači znaju mnogo bolje o košarci i o poštovanju ljudi. Nadam se da će naši navijači sjutra pokazati samo poštovanje prema svima. To nije usmjereno prema Košarkaškom klubu Efes, znam da su u klubu zabrinuti zbog toga, ali to je život i takve stvari se događaju. Sada razmišljam samo o sjutrašnjem meču i o tome da odigramo dobru utakmicu".

Karte su planule za četiri sata.

"Mislim da to nije ništa posebno. Naši igrači su za četiri dana razgrabili karte i tako je cijele sezone, od početka su uz nas. Sjutra moraju da se bore da nam budu šesti igrač na terenu, da nam daju dodatnu energiju, dodatnu motivaciju. I da ne vrijeđaju nikoga, sudije, Efes, klub za koji imamo mnogo poštovanja i samo da pruže podršku u svim posjedima", kazao je Ataman.