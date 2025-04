Kanadski košarkaš Džamal Marej pokazao koliko je Jokić bitan Denveru čak i kad on bude igrač utakmice.

Izvor: Youtube/NBA on ESPN/printscreen

Košarkaši Denvera odigrali su jedan od najboljih mečeva u sezoni - u petoj utakmici plejof serije savladali Los Anđeles Kliperse (131:115) i sada imaju dvije meč lopte za prolaz u narednu rundu. Tim iz Kolorada je do pobjede stigao zahvaljujući impresivnom Džamalu Mareju koji je postigao 43 poena, a zbog njegovog učinka u sjenci je ostao tripl-dabl Nikole Jokića.

Ipak, kanadski košarkaš koji je godinama najbolji Jokićem saigrač nije zaboravio da pomene Nikolu. Dok je davao izjavu nakon meča prvo je upitan za svoje brojke na petoj utakmici protiv Klipersa, a zatim se osvrnuo i na Nikolu Jokića - odnosno učinak i kompletnu karijeru srpskog centra.

"Kao što sam rekao ranije, zabavno je. Čisto takmičenje, svako igra čvrsto, svako igra za nešto. Samo izađem na teren i znam da imam podršku svojih saigrača. I oni imaju moju. To je samo zabavna košarka, znate? To je dobra košarka! Kada god sam šutnuo rekao sam sebi 'Ovo ide u koš', ali nekoliko puta sam to rekao i nisam pogodio", rekao je Džamal Marej.

Džamal Marej odigrao najbolji meč u sezoni, pa pričao o Nikoli Jokiću. Izvor: Youtube/NBA on ESPN

Novinarka je imala i pitanje o Nikoli Jokiću, koji je upisao svoj 21. tripl-dabl u plej-of utakmicama. Na toj listi je treći u istoriji, iza Medžika Džonsona (30) i Lebrona Džejmsa (28), uz velike šanse da karijeru završi kao najbolji.

"Kul je igrati sa njim. Poznajem ga veoma dobro. U mojoj prvoj sezoni u NBA ligi zajedno smo ulazili u igru sa klupe. Izgradili smo hemiju. Ovdje smo cijelo vrijeme. Svake godine shvatim nešto... Prva MVP nagrada, druga MVP nagrada, treća, možda četvrta... Pa ja igram sa najvećim svih vremena! Ne želim da igrubim kontrolu u tim momentima. Čuvam to u mislima i koristim da steknem prednost", zaključio je Kanađanin.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon pobjede u petoj utakmici, Marej je upitan šta očekuje od šestog meča u seriji. Denver Nagetsi će pred navijačima u Los Anđelesu imati priliku da upišu pobjedu i obezbijede prolaz u drugu fazu, gde ih čeka Oklahoma, najbolji tim ligaškog dijela na Zapadu.

"Šeste utakmice su najteže. Tim se bori za život. Oni igraju pred svojim navijačima. Moramo da damo sve od sebe. Moramo da igramo 48 minuta. Dokle god igramo sa dobrim mentalitetom, ostajemo zdravi i držimo se zajedno - dobri smo", istakao je Džamal Marej, junak Denverove pobjede u petom meču protiv Klipersa.