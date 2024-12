Nikola Jokić je jasno pokazao Džamalu Mareju šta mora da uradi kako bi zadržao status igrača koji je imao do sada u Denveru.

Nikola Jokić nezadovoljan je igrom Denvera ove godine i ne želi da ćuti. Jasno je da mnogi njegovi saigrači igraju daleko ispod svog nivoa, tako da je ličnim primjerom htio da im pokaže da moraju da se bore. Nakon što je ubacio čak 56 poena i Denver je izgubio od Vašingtona, Jokić je samo dan kasnije dodao još 48 protiv Atlante - za veliku pobjedu svog tima (141:111). U njoj smo vidjeli i buđenje igrača poput Portera Džuniora, Stroutera, Brauna, Vestrbuka, pa i rekonvalescenta Arona Gordona...

Sve njih Jokić je pohvalio poslije utakmice u Atlanti, dok ni riječi nije bilo o Džamalu Mareju, sigurno najlošijem igraču Denvera ove sezone. Ponovo je imao problem sa povredom i ostavio je svoje saigrače na cjedilu, tako da je ove sezone propustio već pet utakmica. A kako igra, možda je tako i bolje.

Vidjeli smo već da je Marej frustriran i da je počeo da ulazi u sukob sa svojim saigračima iz Nagetsa, možda tu postoji još veće nezadovoljstvo od onoga što viđamo, a dobra vijest za Jokića je da je počela da funkcioniše veza sa Vestbrukom.

Nekadašnji MVP stigao je ljetos u Denver i trebalo mu je neko vijreme da se navikne na novu ulogu, a sudeći po načinu na koji su odigrali susret u Atlanti - ne bi bilo preveliko iznenađenje ako Vestbruk dobije i veću ulogu od trenutne. Pogledajte kako izgleda njihova saradnja u Denveru:

Džamal Marej je došao godinu dana poslije Nikole Jokića u Denver. Zajedno igraju od 2016. godine i osvojili su šampionski prsten 2023, a najbolje partije u životu pružao je za vreme pandemijskog plej-ofa u "bablu". Od tada viđamo veliki pad kod njega, između ostalog i zbog povreda. Ovo mu je osma sezona u NBA i nikada nije bio na Ol-staru.

Podsjetimo, Džamal Marej je prije nekoliko mjeseci potpisao novi četvorogodišnji ugovor sa Denverom vrijedan 208 miliona dolara, ali je već sada jasno da je generalni menadžer Kelvin But napravio ogromnu grešku.

Inače, Marej ove sezone prosječno bilježi 17,8 poena, 6,2 asistencije i četiri skoka uz procenat šuta iz igre od samo 42 odsto. Upravo zbog takvih partija, njega i još nekih igrača Denvera, koji igraju bez energije, Jokić je najavio upotrebu "srpskih metoda" što podrazumijeva i novčanu kaznu i selidbu na klupu.

"Očekujem reakciju u narednim mečevima. U mojoj zemlji, kada imaš ovakav niz, onda ćeš dobiti platu malo manju od onoga što vrijediš. Možda je to ono što je nama potrebno, mala motivacija na taj način!", rekao je Jokić u svlačionici Denvera potom je još dodao i sljedeće: "Ima i ono, kako se to kaže? Da budeš 'klupiran', da te pošalju na klupu. E, pa možda je i to dobra motivacija takođe".

Vidjećemo da li će Jokić imati strpljenja za njega...