Poznati američki novinar Bil Simons analizirao je igru Denvera u meču protiv Klipersa. Skinuo je kapu Nikoli Jokiću za njegovo rješenje za zonsku odbranu protivnika.

Izvor: YouTube/Bill Simmons/Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Poznati američki novinar Bil Simons bio je oduševljen rješenjima Nikole Jokića u četvrtoj utakmici Klipersa i Denvera, u kojoj su Nagetsi pobedili zakucavanjem uz zvuk sirene.

On je ostao bez teksta načinom na koji je Jokić reagovao na veliki nalet Klipersa u završnici, odabravši da u tim trenucima u napadima igra protiv svog saigrača iz reprezentacije, Bogdana Bogdanovića.

"Napadali su Denver, ušli u seriju 30:9, a onda se Jokić 'prebacio' i počeo da napada Bogdanovića. Njegov kompjuterski mozak je prosto to shvatio i onda je zaključio - ići ću baš na ovo mjesto i tu ću da im sje*em zonu", rekao je novinar u svom "Bil Simons podkastu".

"Tako je Bil Rasel vodio ekipu"

Američki autor, poznati navijač Boston Seltiksa i pisac kultne "Knjige o košarci", sa ogromnom pažnjom je gledao kako Nikola Jokić uskače u ulogu trenera Denvera, usred utakmice. Ne samo što crta na tabli, već Srbin sada i sam pravi izmjene.

"On trenira ekipu. Sjećate se kako je Bil Rasel bio trener-igrač krajem šezdesetih. On im govori gdje idu... Na kraju treće četvrtine je bila situacija kada Jokić ide ka klupi i doziva Deandrea Džordana da ustane i da stane pod koš, gdje želi da stoji tokom izvođenja lopte. On im sprema obroke, dijeli svima voće, sječe meso i hrani ih"

"Ne pamtim takvog od Lebrona Džejmsa"

Ne pamti Simons bilo koga sličnog njemu još od Lebrona Džejmsa iz prošle decenije.

"To je najviši nivo na koji je neki igrač otišao još od Lebrona Džejmsa 2018. godine i 2012. godine u Bostonu. To kako radi, kako je veliki, to je nevjerovatno. I uvijek vjeruješ da će da izvede pravi potez, bez obzira na to kako se branite. Ako ga duplirate, on će da nađe slobodnog igrača... I onda pomislite da će da ih Denver razbije, a onda Kavai kaže 'za*ebi', uzme loptu Džamalu i krene", kazao je Amerikanac.

Serija Denvera i Klipersa privlači ogromnu pažnju ljubitelja košarke širom svijeta, trenutno je 2-2, a peti meč biće odigran u srijedu od 4 časa ujutru u Denveru.