Izvršni direktor Denvera Džoš Krenke objasnio je kako je sa Nikolom Jokićem razgovarao o otkazu treneru Majklu Melounu. Gazdin sin ispričao je i kako je donio odluku.

Izvor: YouTube/9NEWS/Nuggets/Screenshot

Izvršni direktor Denver Nagetsa Džoš Krenke, sin vlasnika milijardera Stena Krenkea, priznao je da se sam zapitao "da li je lud" što donosi odluku da smijeni trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta, u samoj završnici sezone. Ali, kazao je danas da je to uradio jer se već dva puta ove sezone razmišljao i odlučio je da ih podrži, međutim treći put je presjekao kada je shvatio da u svlačionici nema nikakve reakcije nakon četiri uzastopna poraza.

"To je bilo ludo jutro. Najluđe i najteže u karijeri, a uveče je moj Arsenal - čiji smo vlasnici - pobijedio Real Madrid. Grupa igrača je shvatila da je loša energija u svlačionici i vidio sam posle poraza od Indijane da je atmosfera mlaka. I to posle četiri uzastopna poraza, kada nije bilo reakcije, shvatio sam da sam ja pogriješio što nisam ranije odlučio", rekao je Krenke.

Kako je rekao, prvi put je razmišljao da smijeni Melouna i Buta oko Dana zahvalnosti (prethodne jeseni), a drugi put uoči Ol-stara kada ga je spriječilo osam uzastopnih pobeda Denvera, doduše protiv slabih protivnika. Osjećaj mu je govorio da mora nešto da se mijenja, ali je ostao "tradicionalan" sve dok nije počelo da im gori pod nogama u završnici sezone. Zato je donio odluku da dođe do "najkasnije smjene" u istoriji NBA lige.

"Hoću da se zahvalim Butu i Melounu. Bila je to teška odluka za nas iz mnogo razloga. Mi imamo veliko poštovanje za to šta su uradili za nas dok su ovdje bili, doneli su nam titulu, pomogli da rastemo i da budem iskreno - nijedan od njih nije zaslužio otkaz i zato im se izvinjavam. Ja moram da budem bolji, da ranije vidim neke trendove koji se pojavljuju u našoj grupi igrača. Mi imamo talentovane igrače i donio sam odluku koja bi mogla da nam poboljša energiju pred plej-of. I već se vidjelo to u ove tri utakmice, ali moram da kažem da su nam oni dosta pomogli, da sezona nije još gotova", naglasio je Krenke.

Šta je Jokić rekao o otkazu Melounu?

Nikola Jokić košarkaš Denvera

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Krenke je ispričao da ne postoji "tačan trenutak" kada je shvatio da mora da smeni Melouna i Buta, dodajući da je mnogo priča koje su se pojavile u javnosti izmišljeno. Nije hteo da potvrdi da li je bilo sukoba trenera i generalnog menadžera, objasnio je da nije zabranio trejd Majkla Portera Džuniora, dok je takođe istakao i da Rasel Vestbruk nije negativno uticao na njih.

"Rekao sam Jokiću malo pre nego što smo doneli odluku. Pitao sam ga hoće li da pričamo o tome... Jokić je razumeo sve, klimnuo je glavom, razumeo je, a znam da svi u svlačionici - posebno on - imaju i te kako poštovanja za Melouna i Buta. Ali, odrasli su ljudi, imaju porodice, bili su spremni za izazov koji je postavljen pred njih", naglasio je Krenke i rekao da nije direktno pričao sa ostalim igračima osim Jokićem, ali da je "trebalo da shvati šta tim misli".

"Imamo najboljeg igrača na svetu, sjajan roster, odlične igrače koji znaju kako da pobeđuju... Jokić nikada nije imao Ol-star saigrača i rekao sam da su neki igrači tu na tom nivou, spremni za to, pa ako ne osvoji MVP nagradu - znam da je najbolji koji ikada nije osvojio tu nagradu", dodao je gazdin sin.

Uz poruku da će od leta pokušati da dovedu pojačanja Jokiću, istakao je zahvalnost što ga je podržao.

"Najbolja stvar oko Jokića je da je i dalje isti kao što je bio pre deset godina, možda i bolja verzija jer sada shvata kakav uticaj ima na ljude kroz košarku. Smešno je kada se priča da ga ne zanima košarka. S razlogom ga zovu Džoker", zaključio je.