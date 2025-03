Trener Denvera priznao da je Nikola Jokić igrao previše u derbiju NBA lige, a onda je objasnio svoj plan za minutažu najboljeg igrača svijeta

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun iznenadio je mnoge odlukom da početkom poslednje četvrtine derbija protiv Oklahome zadrži na terenu Nikolu Jokića, umjesto da mu pruži odmor.

Zašto je to uradio? "Da bih ostao u utakmici", kazao je on, veoma prosto.

U tim trenucima Oklahoma je vodila dva posjeda zaostatka i razlika je bila u dohvatu Nagetsa sve do devet minuta do kraja, kada je posle velikog sudijskog previda Čet Holmgren, važan igrač Tandera, ostao u igri umjesto da ode na klupu zbog udaranja Rasela Vestbruka u lice.

Meloun je tada dobio tehničku grešku, Tanderi su se "odlijepili" i potom su povećavali razliku sve do preubjedljivih 127:103.

Da li je planirao da igra kroz cijelu četvrtu četvrtinu, kao i kroz treću?

"Ne, neću da ga koristim 24 minuta u kontinuitetu. On mora da ima odmor. Nevjerovatan je igrač, odlično spreman sportista, ali neću da ga srušim sa nogu. Večeras je vjerovatno igrao previše minuta, 41, ali znao sam da moram da ga izvadim u jednom trenutku. Nisam mogao da ga zadržim na klupi istovremeno kada i Džamala (Mareja), pa sam odlučio da igra. Pokušavao sam da jedan od njih dvojice igra sve vrijeme", kazao je Meloun.

U analizi utakmice nije htio da govori o sudijama, već je pričao o onome u čemu je njegov tim morao da bude bolji, prije svega u agresivnosti u borbi za loptu.

"Bila je to utakmica na četiri poena razlike, koliko smo gubili u trenutku u kojem sam izvukao Jokića iz igre na devet minuta do kraja. Od tog trenutka su očigledno stvari krenule nadolje. Očigledno je i to da smo se mučili da poentiramo, dali su više koševa od nas i mislim da je do kraja bilo 32:12 za njih. Nismo mogli da pogodimo, a Šej (Gildžus-Aleksander) i Džejlen Vilijams su preuzeli u svoje ruke stvar. Mislim da su šutirali 73 odsto u poslednjoj četvrtini", rekao je on.

Potom je pogledao papir na kojem je bila odštampana statistika.

"Kroz tri četvrtine i na početku poslednje bili smo u odličnoj poziciji, ali utakmica nam je tada izmakla. Detalji su važni i male stvare su važne kada igrate protiv takvih timova, a oni su uzeli 10 lopti u 50-50 odsto situacijama, a mi tri. To ne smiješ da dopustiš. Ne mogu da rade više od nas i da uzmu te lopte. Imali su 16 poena iz drugog napada, 10 ofanzivnih skokova, nekoliko važnih u poslednjoj četvrtini i kada je tako odigraš, onda ti ne vrijedi ni to što imaš samo osam izgubljenih lopti u ovoj dvorani. Ipak, iskoristili su sve naše greške, a da bi pobijedio ovakav tim, ne možeš da igraš u tri četvrtine", dodao je Meloun.

Isti rivali sa vrha tabele Zapadne konferencije srešće se i u noći između ponedjeljka i utorka, sat posle ponoći, takođe u dvorani Tandera. U ovom trenutku među navijačima Denvera najveći strah je šta će se dogoditi sa Eronom Gordonom, jer je igrao samo sedam minuta u nedjelju i morao je da izađe zbog povrede prije poluvremena. A, već dva puta je ove sezone odsustvovao zbog povrede lista.

"Moraću da pričam sa ljekarskim timom, ali nije bio u stanju da se vrati. Moraću da sačekam i da vidim šta će da kažu", kazao je Meloun.

U taj meč protiv dominantnog lidera Zapada (53-11) Denver će ući kao trećeplasirani na tabeli svoje konferencije, sa skorom 41-23.