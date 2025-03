Srpski košarkaški trener Vlade Đurović oštro kritikovao Crvenu zvezdu poslije poraza od Bajerna

Poznati srpski trener Vlade Đurović kritikovao je žestoko Crvenu zvezdu - i zbog teškog poraza od Bajerna i zbog načina na koji su se igrači borili i ponašali u pojedinim trenucima na terenu u Minhenu.

Crvena zvezda je izgubila 82:100 odigravši najlošiju partiju ove sezone, vjerovatno lošiju i bezvoljniju i od one u porazu od Makabija.

"Na tako veliku utakmicu, gdje je dvorana pola-pola, gdje su došli naši ljudi, povedeš 14:6. Gledao sam sa drugarima i rekao da neće biti dobro kad sam vidio da Dobrić ostaje sam na trojci i promašuje, Petrušev promašuje bacanja, a nije trebalo da igra jer je bolestan... Uđe Teodosić i napravljena je najveća razlika tada, minus 17... Takva je to bila četvrtina, to je katastrofa", rekao je on za TV Arena sport.

Đurović je rekao da ne bi trebalo kritikovati trenera Janisa Sferopulosa. Prema njegovom mišljenju, izvukao je i preko maksimuma iz ekipe koja nema dovoljno kvalitetnih igrača da bude na visokoj poziciji na tabeli Evrolige.

"Mekintajer je prvi plejmejker Zvezde, a u Partizanu ni na treningu ne bi mogao da igra, jer su svi bolji od njega. Nije Zvezda tim kakav su pomislili njeni navijači, a to se prenijelo i na igrače. Igrači su u momentu pomislili 'mi smo veliki, bježimo svima', a odjedanput su sada ogoljeni i vidiš da nije to to. Ali iako su bili osramoćeni i poraženi, ne mogu tako da se ponašaju. Kalinić u stilu 'vidi kad mi da loptu, ma bježi, neću ni da šutiram' i da je je protivniku. Ne ide to tako, tu mora oštar rez da bude", dodao je on.

Posebno je kritikovao nastupe trojice igrača protiv Bajerna - Kodija Milera Mekintajera, koji je poslije meča uputio izvinjenje navijačima, kao i Džona Brauna i Ajzeje Kenana.

Edvards drži loptu, dok Ognjen Dobrić pokušava da mu je otme

"Mekintajer je na takvoj utakmici, na kojoj daš prvih devet poena i vodiš, morao da bude najbolji igrač. Njegov indeks na kraju je bio dva, imao je nula skokova, šutirao je 5/11 posle prvih 3/3. Ali stalno ga kritikujem i opet je počeo u prvoj postavi i to mi se ne sviđa. Ne znam šta je Braun radio na terenu, u redu je opravdanje da je Mitrović povrijeđen, ali Braun nije u stanju da igra ni za mnogo slabije ekipe u ABA ligi i ne znam da li bi igrao u Krki. Kenan je najveći problem Zvezde poslije Brauna, jer ima ime, ona djeca koja dolaze kažu da im je miljenik, da li je to moguće? Sjećaš se kad je vezao tri-četiri trojke... Dao je i sada 15 poena na 'minus 30', a lako je tada davati koševe. Imao je šut 3/8, ni skokova, asistencija... Ničega"

Đurović je nekoliko puta naglasio da Zvezda nema dovoljno dobar tim da bude u vrhu tabele.

"Zvezda nema tim kadar da se uhvati u koštac sa najboljim evropskim ekipama. Zamislite da Petrušev koji bude pozajmljen iz Olimpijakosa bude najbolji igrač Zvezde. Šta bi bilo da nije? Kenan i Bolomboj koliko su igrali u Olimpijakosu? Dobrić nije igrao u Virtusu".

Naglasio je poznati srpski trener i da nije sve izgubljeno i da Zvezda sljedeće nedelje igra jako važnu utakmicu protiv Armanija.

"Zvezda i dalje ima odličnu situaciju da se plasira, jer ima opet pozitivan raspored, opet narednu igra protiv Olimpije Milano, Armanijem ili Simentalom ako hoćete... To je utakmica koja može da odluči sve. Ili ćemo skroz dole ili ćemo gore"

