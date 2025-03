Nikola Jokić je govorio o najboljem igraču protivničkog tima, a o Džejsonu Tejtumu imao je samo riječi hvale.

Izvor: Youutbe/CLNS Media Boston Sports Network/printscreen

Košarkaši Denvera završili su turneju po Istoku SAD porazom od Bostona (110:103). Najbolji igrač lige nije se previše bunio zbog nepoštenog tretmana koji ima od strane arbitara, a kakav je sportista pokazao je i nakon utakmice kada je govorio o najboljem igraču protivničkog tima Džejsonu Tejtumu.

Novinari su upitali Nikolu šta misli o igri najboljeg košarkaša Bostona, a srpski centar je imao spreman odgovor na to. Najbolji košarkaš na svijetu hvalio je svog rivala i jednog od kandidata za MVP nagradu ove sezone - iako je su Kanađanin Gildžes-Aleksander i momak iz Sombora bliži tom dostignuću.

"Mislim da je on igrao veoma dobro... On može da uradi mnogo različitih stvari na terenu, vodio ih je prethodne sezone do šampionske titule. Ja smatram da je on superstar", rekao je Nikola Jokić u prvoj izjavi nakon poraza njegovog tima, u duelu poslednja dva tima koji su osvojili šampionsku titulu u NBA.

Nikola Jokić intervju posle poraza Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Tejtum je prošle godine osvojio šampionsku titulu, a prije dvije godine bio je MVP Ol-star meča. Do sada je šest puta učestvovao na Ol-star mečevima, tri puta je biran u idealnu petorku NBA lige, a prošle sezone bio je MVP finalne serije na Istoku. Jedno od najboljih dostignuća koje je postigao u karijeri je brojka od preko 13.000 poena i preko 4.000 skokova pre 27. rođendana, što su prije njega uspjeli samo Vilt Čemberlen i Lebron Džejms.

Rajaković hvalio Tejtuma!

Prije samo nedelju dana, o Džejsonu Tejtumu govorio je i srpski trener Darko Rajaković koji sjedi na klupi Toronta. Nakon što je Boston pobijedio Toronto 111:101, uz 19 poena, šest skokova i 11 asistencija za Tejtuma, Čačanin je pojasnio Amerikancima da moraju više da poštuju jednog od najboljih igrača koje imaju!

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

"Reći ću vam nešto: Taj momak je najbolji igrač u najboljem timu u NBA ligi, odnosno timu koji je osvojio titulu. Mislim da ne dobija dovoljno priznanja za ono što radi na obje strane terena za taj tim", rekao je Rajaković u svom obraćanju. Boston je prethodne sezone osvojio šampionsku titulu, a Tejtum je vukao tim do prstena i to je formiralo stav Darka Rajakovića.